Как не допустить новой холодной войны между Россией и Западом?

— Существующие правила игры уже не в состоянии предотвратить новые и остановить существующие локальные войны, а взаимное наращивание вооружений создает лишь иллюзию безопасности. В действительности это прямая дорога к холодной, а затем и горячей войне, — заявил во время форума Минского диалога «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.





С оценкой главы белорусского МИД согласны и российские, и европейские, и американские эксперты. Представители России винят в таком положении вещей исключительно страны Запада, пишет Завтра твоей страны.





— После распада СССР, Запад мог выстроить любую архитектуру отношений с Российской Федерацией, вплоть до ее вступления в НАТО, но тогда преобладал триумфализм – холодная война выиграна, Россия слаба, а, значит, о нее можно вытирать ноги, чем сразу же и воспользовались, — считает депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов.









По его словам, все предложения России по созданию новой системы европейской безопасности были отвергнуты, США вышли из договоров контроля над вооружениями, а НАТО вплотную приблизилось к границам РФ и планирует новое расширение.





— Не Россия вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и ДРСМД, не Россия имеет более 150 военных баз по всему миру (у РФ нет ни одной базы в западном полушарии) и не Россия меняет режимы в других государствах, — говорит российский депутат.





Однако, по словам Никонова, несмотря на это, Российская Федерация готова в одностороннем порядке соблюдать договор о РСМД и не размещать ни одной ракеты в непосредственной близости от границ НАТО, если другие страны также не будут этого делать.





Западные эксперты видят сложившуюся ситуацию иначе.





— Бывшие советские республики и страны Варшавского договора сами попросились в ЕС и НАТО сразу после распада СССР, потому что они знали, что значит быть «под российской пятой», и видели в России угрозу. Мы не могли им отказать, — рассказывает экс-командующий Армией США в Европе Бен Ходжес.





По его словам, приграничные с РФ страны продолжают видеть в ней угрозу и сегодня, считая, что Россия планирует военные действия с целью показать, что НАТО не может защитить своих членов и таким образом разрушить Альянс.





— Если мы проявим слабость, то это может привести к непоправимым последствиям. Мы все видим, какую агрессивную политику сейчас проводит Россия, — говорит Ходжес.





Таким образом, на серьезные уступки стороны идти пока не хотят. В то же время и представители России, и представители НАТО подчеркивают, что готовы обсуждать конкретные проблемы и искать пути их решения.





—Надо проанализировать инструменты холодной войны, которые работали в прошлом. Например, возможно, стоит увеличить количество инспекций и уменьшить количество учений на границах. Нужно также усилить военный диалог в ОБСЕ и в совете Россия—НАТО, — говорит бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.





Таким образом, можно повысить доверие между сторонами и снизить риск потенциального конфликта, считает он.









Заместитель Генерального директора по политическим вопросам и безопасности МИД Франции Алексис Ламек предлагает анализировать проблемы не только со своей точки зрения, но и стараться смотреть на них глазами оппонентов. Искать компромиссы, договариваться по вопросам, (может, сначала не столь глобальным) и так повышать взаимное доверие, — говорит французский дипломат.





Таким образом, постепенно будет меняться позиция военных, политиков и общественное мнение как на Западе, так и в России, тем самым создавая критическую массу, необходимую для начала переговоров по созданию новой системы международных договоров в области контроля над вооружениями.



