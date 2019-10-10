Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Обнаружен фейковый сайт Европарламента, заполненный пропагандистскими материалами RT

Сайт EP Today, который позиционировал себя как ежемесячный новостной журнал Европарламента, оказался заполнен в основном материалами российского пропагандистского вещателя RT.


Об этом говорится в материале сайта Euvsdisinfo — рабочей группы East StratCom Task Force, которая ведет борьбу с фейками и дезинформацией.

По данным экспертов, 99% публикаций EP Today — это не оригинальный контент. Проанализировав 17 697 статей, опубликованных с апреля 2017 по август 2019 года, эксперты обнаружили лишь 0,14% публикаций, действительно имеющих отношение к реальным депутатам Европарламента.

Ни сайт издания, логотип которого имитирует официальную символику Евросоюза, ни одноименные Facebook-сообщество и Twitter-аккаунт не имеют никакого отношения к Европарламенту. Сайт EP Today больше похож на «лоббистскую платформу, представленную как серьезное новостное издание».


Зачастую вся домашняя страница заполнена точными копиями статей RT. Одна и та же статья может даже появляться несколько раз на одной странице.

EP Today позиционирует себя «ежемесячным новостным журналом Европейского парламента», созданным «только для евродепутатов».

Одно лишь сообщество EP Today в Facebook насчитывает 145 тысяч пользователей, и там публикуется до 25 материалов в день.
Новое время
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru