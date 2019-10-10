



Об этом говорится в материале сайта Euvsdisinfo — рабочей группы East StratCom Task Force, которая ведет борьбу с фейками и дезинформацией.





По данным экспертов, 99% публикаций EP Today — это не оригинальный контент. Проанализировав 17 697 статей, опубликованных с апреля 2017 по август 2019 года, эксперты обнаружили лишь 0,14% публикаций, действительно имеющих отношение к реальным депутатам Европарламента.





Ни сайт издания, логотип которого имитирует официальную символику Евросоюза, ни одноименные Facebook-сообщество и Twitter-аккаунт не имеют никакого отношения к Европарламенту. Сайт EP Today больше похож на «лоббистскую платформу, представленную как серьезное новостное издание».









Зачастую вся домашняя страница заполнена точными копиями статей RT. Одна и та же статья может даже появляться несколько раз на одной странице.





EP Today позиционирует себя «ежемесячным новостным журналом Европейского парламента», созданным «только для евродепутатов».





Одно лишь сообщество EP Today в Facebook насчитывает 145 тысяч пользователей, и там публикуется до 25 материалов в день.



