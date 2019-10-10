Обеспечит ли Себастиан Курц прорыв Александра Лукашенко в Европу?

Александра Лукашенко в Австрию — австрийско-белорусский бизнес-форум. Пресс-служба президента Австрии подтвердила Радыё «Свабода», что 12 ноября президента Беларуси ждут с визитом в Вене. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уже анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», хотя не уточнил, какой это будет визит, Цель визита— австрийско-белорусский бизнес-форум. Пресс-служба президента Австрии подтвердила Радыё «Свабода», что 12 ноября президента Беларуси ждут с визитом в Вене. Министр иностранных дел Беларусиуже анонсировал скорый «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», хотя не уточнил, какой это будет визит, пишет Завтра твоей страны.





Что имеется в виду под нормальностью предстоящего визита президента Беларуси в Европу?





Бизнес-форум не является единственной целью визита Лукашенко в Австрию, полагает политолог Валерий Карбалевич.









— Это хороший повод. Конечно, это будет встреча с руководством Австрии, кроме того, это будет первая поездка Лукашенко в страны Евросоюза. Это действительно большое событие, поскольку Лукашенко уже два года игнорировал приглашения поездки в Европейский союз. И вот он решается, и это важный жест. Это значит, что многовекторность так или иначе пробивается во внешней политике Беларуси, хоть и с большим трудом.





— Что означают слова Макея о «нормальности» и «полноценности» предстоящего визита Лукашенко?





— Такими словами, наверное, он хотел подчеркнуть важность этого визита, его необычность, поскольку Лукашенко давно не ездил в Европу. Макей нашел такие слова, которые, по его мнению, оттеняют и подчеркивают важность визита. Насколько эти слова удачны, посмотрим по результатам.





— Чем важна Австрия для официального Минска?





— С руководством Австрии и лично с премьер-министром Себастианом Курцем у Лукашенко уже неплохие личные отношения. Курц несколько раз приезжал в Минск. В Беларуси достаточно хорошо представлен австрийский капитал. «Приорбанк» в нашей стране – единственный банк, где участвует западный капитал, а это австрийский банк.





И третий момент. Австрия – это все-таки Западная Европа. Это не Польша, не Латвия, куда Лукашенко вроде бы приглашен. Думаю, именно поэтому Лукашенко отказывался от визитов в Ригу и Варшаву, чтобы потом въехать в полном смысле этого слова в Западную Европу.





— Почему Лукашенко ранее игнорировал приглашения на разные мероприятия на Западе?





— Лукашенко хочет, чтобы был результат. А в Брюсселе был символический саммит. Мюнхенская конференция тоже во многом символическая. А в Австрии и можно представить конкретные результаты, могут быть одписаны конкретные экономические соглашения, декларации о намерениях. И все это можно подать как результативный визит.





Пока непонятен статус визита. Если это рабочий визит, то это одно дело. А если официальный визит, то я вообще не могу вспомнить, когда Лукашенко ездил в Европу с официальным визитом. Разве что во Францию в 1996 году. Понятно, что власти и государственные СМИ представят предстоящий визит как дипломатический прорыв, но такая у них работа.



