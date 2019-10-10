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Навальный рассказал, чем Путин может заманить белорусов в единое государство

«Ребята, приходите к нам, зарплата будет в два раза больше», – российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, как Кремль будет убеждать белорусов объединиться с Россией и что может этому помешать.

Навальный рассказал, чем Путин может заманить белорусов в единое государство
По мнению Алексея Навального, сценарий, согласно которому Беларусь станет частью федеративного или конфедеративного государства, а Владимир Путин заново зайдет на первый срок – это мечта российской власти, но главное препятствие на пути к ее осуществлению – глава Беларуси.

«Александр Лукашенко тоже не лыком шит и он поопытней будет во всех таких интригах и вещах», – заявил российский оппозиционер, отметив, что несмотря на желание и борьбу двух авторитарных режимов главным аргументом станет экономика, пишет belsat.eu

«Что будет делать кремлевская власть? С учетом тяжелой экономической ситуации и небольшого размера экономики Беларуси она будет играть на ухудшение экономической ситуации и будет пытаться продать белорусам идею, что «ребята, приходите к нам! Зарплата будет в два раза больше, пенсия будет в два раза больше», – сказал Навальный на Форуме Бориса Немцова в Варшаве.


Отвечая на вопросы из зала глава Фонда борьбы с коррупцией также поделился тем, какими он видит отношения между двумя странами в «прекрасной России будущего».

«Я знаю, что само слово интеграция пугает, но в принципе нам не нужно ничего выдумывать в плане взаимоотношений России и Беларуси. Прекрасные отношения, международная торговля, все довольны и счастливы, просто не нужно делать ничего и все будет хорошо».

Прокомментировал Навальный и субсидии России, которые получает Беларусь.

«К субсидиям я отношусь негативно, потому что субсидии происходят за счет граждан Российской Федерации. Эта странная геополитическая игра. Если Беларусь нуждается в поддержке России, а она нуждается и это нормально, мы можем вполне себе ее поддерживать на каких-то нормальных, разумных приемлемых рыночных условиях», – заявил оппозиционный российский политик.
СО belsat.eu
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