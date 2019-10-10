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Румас: Беларусь хочет как можно скорее решить визовый вопрос и расширить взаимовыгодное сотрудничество с Европейским союзом

Об этом премьер-министр Сергей Румас заявил на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Дирком Шубелем, передаёт БЕЛТА.

На встрече Румаса и Шубеля / БЕЛТА

"Мы не стремимся к членству в ЕС, но заинтересованы в выстраивании сотрудничества по ряду направлений. Нам необходимо ликвидировать оставшиеся барьеры и переходить к развитию торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширять отраслевое сотрудничество, контакты между представителями бизнеса", — сообщил руководитель правительства.


Румас обратил внимание, что между Беларусью и Евросоюзом нет базового соглашения о взаимодействии. Также он подчеркнул, что Беларусь завершила все внутренние процедуры для подписания соглашения об упрощении визового режима. "Рассчитываем, что ЕС также в ближайшее время завершит эти процедуры", — добавил он.

Дирк Шубель рассказал, что знает Беларусь по предыдущей работе, участвовал в переговорах по подготовке соглашения о приоритетах партнерства. Он выразил надежду, что удастся "выйти на подписание документа, чтобы двигаться вперед по новому соглашению".
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