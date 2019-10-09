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Военный эксперт: Должность депутата для начальника Генштаба достаточно низкая

Если выбор начальника Генштаба будет осуществляться не по признакам лояльности, а исходя из профессиональных качеств и опыта, то новый человек будет означать и приоритет развития Вооруженных Сил Беларуси на ближайшее время, считает военный эксперт Егор Лебедок.

Военный эксперт: Должность депутата для начальника Генштаба достаточно низкая

Нареканий в работе О. Белоконева, по крайней мере, в открытых источниках, не было, чтобы его отправлять в «почетную ссылку». И вряд ли здесь вопрос в «чистке Вооруженных Сил Беларуси от выходцев из России», который периодически поднимают пророссийские СМИ и иные лица. 

Возможно, позже будет интервью с ним (в рамках предвыборной кампании) и вопрос прояснится. Но стоит отметить, что должность депутата достаточно низкая, предыдущие начальники были устроены лучше: С. Гурулев возглавил ГВПК, П. Тихоновский (правда, не сразу после увольнения) стал заместителем Генерального секретаря ОДКБ. 

Кстати, в следующем году две высшие должности в ОДКБ будут занимать беларусы.

Если выбор начальника Генштаба будет осуществляться не по признакам лояльности, а исходя из профессиональных качеств и опыта, то новый человек будет означать и приоритет развития Вооруженных Сил Республики Беларусь на ближайшее время.


Назначение на должность начальника ГШ П. Муравейко (начальник Главного оперативного управления ГШ) с учетом его подготовки, опыта и научных работ усилило бы, на мой взгляд, деятельность ВС в части информационно-психологического противоборства. 

Приходится признать, что по этой части у нас серьезный провал. Есть в мероприятиях по мониторингу, локальному воздействию и т.д., но весь надлежащий  комплекс мероприятий ИПб очень далек от выполнения, включая гражданско-военное сотрудничество. 

В настоящее время тема ИПб и международного сотрудничества ВС весьма важна с учетом окружающей обстановки и усиление этой части деятельности ВС пошла бы на пользу как непосредственно ВС, так и имиджу Беларуси на международной арене. 

Но стоит отметить и богатый опыт П. Муравейко в проведении масштабных учений, подготовка которых лежит на ГОУ. В общем, было бы неплохое развитие принципов войсковых операций с учетом информационной составляющей – от оперативного прикрытия до отдельных мероприятий и инфомационной работы на международной арене (конечно, если такую работу разрешит Администрация президента).

Что касается кандидатуры командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора И. Голуба, то его назначение означало бы усиление внимания к профильному виду войск, хотя я не припомню недавних случаев и весьма сомнительно, чтобы командующего ВВС назначали на должность ГШ в Беларуси или других странах СНГ. 

Конечно, сфера ПВО всегда актуальна, планируется закупка 12 многоцелевых истребителей Су-30СМ и иные мероприятия и есть над чем серьезно работать в ВВС и ПВО. Возможно, есть и нюансы в работе Единой ПВО с Россией. 

Помимо того, что командующий Силами специальных операций генерал-майор В. Денисенко «мужик нормальный», под его руководством проведена существенная модернизация ССО Беларуси – от принципов применения и подготовки до материально-технического оснащения. 

В.Денисенко вступил в должность командующего в 2014 году – в период активной фазы боевых действий в Украине, вследствие которых были инициированы преобразования в наших ССО. Если в ВС будет поставлена более жестко задача по подготовке войск сугубо для локальных конфликтов, решению оперативных задач ограниченными контингентами, миротворческим операциям, то его кандидатура вполне подходит. Тем более, что и смена на посту у него есть хорошая в лице заместителя, полковника В. Белого.


Поступающие в ВС новые вооружения (ракетные комплексы, БПЛА, системы РЭБ) следует интегрировать в концепции проведения общевойсковых операций, а значит должно быть продумано не только применение исходя из ТТХ, но и техническое, тыловое и другое обеспечение, для чего очень хорош опыт управления соединениями и оперативными командованиями.  

Назначение на должность начальника ГШ генералов А. Вольфовича (ныне первый зам начальника ГШ) или В. Хренина означало бы продолжение общего развития ВС.
Егор Лебедок, lebiadok
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