Сергей Румас выразил удовлетворение тем, как развивается диалог с ЕС. За последние годы создан хороший задел, но еще предстоит много сделать, чтобы отношения вышли на новый уровень, который соответствует их потенциалу.





"Мы не стремимся к членству в ЕС, но заинтересованы в выстраивании сотрудничества по целому ряду направлений. Нам необходимо устранить барьеры, которые остались, и переходить к развитию торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширять отраслевое сотрудничество, контакты между представителями бизнеса", - сказал премьер-министр.





Он обратил внимание на необходимость совершенствования существующей договорно-правовой базы. В частности, между сторонами нет базового соглашения о взаимодействии.





Что касается соглашения об упрощении визового режима, то Сергей Румас напомнил, что Беларусь завершила все внутренние процедуры, предшествующие подписанию документа. "Рассчитываем, что ЕС также в ближайшее время завершит эти процедуры", - добавил он.









Беларусь заинтересована и в налаживании конструктивного взаимодействия с членами Европейской комиссии нового созыва, которая должна быть сформирована к 1 ноября 2019 года. Представительство ЕС могло бы этому поспособствовать.





"В конце 2018 - начале 2019 года мы имели очень хороший темп по контактам с еврокомиссарами и рассчитываем, что новый состав Европейской комиссии также будет уделять Беларуси большое внимание", - отметил Сергей Румас.





В свою очередь Дирк Шубель рассказал, что по предыдущей работе знаком с Беларусью, участвовал в переговорах по подготовке соглашения о приоритетах партнерства.





"Надеюсь, что мы сможем решить вопросы, которые еще не сняты, и выйти на подписание документа, чтобы двигаться вперед по новому соглашению", - отметил он.