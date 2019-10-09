Поправки в УК: в Беларуси коррупционеров хотят лишить возможности досрочного освобождения
Палата представителей намерена принять поправки в Уголовный кодекс 10 октября сразу в двух чтениях. Суть изменений проста: ужесточить закон в отношении осужденных за коррупцию.
Их лишат возможности условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким.
Коррупционными преступлениями будут считаться:
статья 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);
части 2 и 3 статьи 235 (отмывание нелегальных доходов с использованием служебных полномочий);
статья 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями);
статья 425 (бездействие должностного лица);
части 2 и 3 статьи 426 (превышение власти или служебных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности);
статьи 429-432 (незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве при условии, что есть корыстная или иная личная заинтересованность);
статья 455 (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти из корыстной или иной личной заинтересованности).
Поправки после принятия в Палате представителей должны быть одобрены Советом Республики и подписаны президентом. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
19:30 09/10/2019