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Поправки в УК: в Беларуси коррупционеров хотят лишить возможности досрочного освобождения

Палата представителей намерена принять поправки в Уголовный кодекс 10 октября сразу в двух чтениях. Суть изменений проста: ужесточить закон в отношении осужденных за коррупцию.

Их лишат возможности условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким.

Коррупционными преступлениями будут считаться:

статья 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);
части 2 и 3 статьи 235 (отмывание нелегальных доходов с использованием служебных полномочий);
статья 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями);
статья 425 (бездействие должностного лица);
части 2 и 3 статьи 426 (превышение власти или служебных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности);
статьи 429-432 (незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве при условии, что есть корыстная или иная личная заинтересованность);
статья 455 (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти из корыстной или иной личной заинтересованности).

Поправки после принятия в Палате представителей должны быть одобрены Советом Республики и подписаны президентом. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
Officelife.media
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