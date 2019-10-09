Их лишат возможности условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким.





Коррупционными преступлениями будут считаться:





статья 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);

части 2 и 3 статьи 235 (отмывание нелегальных доходов с использованием служебных полномочий);

статья 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями);

статья 425 (бездействие должностного лица);

части 2 и 3 статьи 426 (превышение власти или служебных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности);

статьи 429-432 (незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве при условии, что есть корыстная или иная личная заинтересованность);

статья 455 (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти из корыстной или иной личной заинтересованности).





Поправки после принятия в Палате представителей должны быть одобрены Советом Республики и подписаны президентом. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.



