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Кто и почему хочет видеть бывшего изгоя Лукашенко в Австрии?

Из многих европейских столиц, куда его звали приехать, глава Беларуси выбрал Вену. По каким причинам?

Кто и почему хочет видеть бывшего изгоя Лукашенко в Австрии?
Итак, 12 ноября Александр Лукашенко посетит Австрию с официальным визитом. Или, как высказался глава белорусского МИД, с «нормальным полноценным». Что помогло случиться этому?   

К власти в Австрии вернулся храбрый друг белорусских властей 


После того, как в начале 2016 года Александра Лукашенко и его сподвижников исключили из списка невъездных в Евросоюз, возник вопрос, когда и куда бывший европейский изгой совершит свой первый визит. 

За прошедший период у главы Беларуси была масса вариантов с высоко поднятой головой въехать в ЕС, но он до сих пор этого не сделал. Вот список европейских городов, которые Лукашенко проигнорировал, получив приглашения оттуда: 

Брюссель (дважды – мероприятия «Восточного партнерства») 
Рига (двусторонние переговоры) Мюнхен (конференция по безопасности) 
Париж (празднование 100-летия окончания Первой мировой войны) 
Варшава (80-я годовщина начала Второй мировой)  

«Австрийский вундеркинд» в должности канцлера Себастьян Курц пригласил главу Беларуси в Вену еще весной прошлого года. На данный момент он уже трижды лично встречался с Лукашенко. 


Белорусские власти относятся к нему с заметной теплотой. Макей лично благодарил Курца за то, что он еще будучи молодым министром иностранных дел первым из стран Евросоюза осмелился пригласить находившегося под санкциями главу белорусского МИД. 

В последний раз Себастьян Курц был в Минске в марте этого года. Тогда он заявил, что рассчитывает на визит Лукашенко в Вену в течение следующего полугодия. 

Курц дарит Лукашенко лыжи. Фото: president.gov.by

Но в мае будущее «австрийского вундеркинда» как будто оказалось под угрозой. Канцлера и правительство отправили в отставку из-за скандального «дела Ибицы». 

Но на досрочных парламентских выборах 29 сентября Австрийская народная партия одержала победу, и Курц, который не утратил популярности в стране, возвращается в кресло канцлера. Новой встрече старых знакомых уже ничто не помешает.


В Вене напрягать Лукашенко неприятными вопросами не собираются 


Самая очевидная версия желания австрийских властей сотрудничать с официальным Минском – помочь своему бизнесу проникнуть на белорусский рынок и вместе с тем обезопасить его от волюнтаризма местных властей. Лукашенко не раз демонстрировал, как может сурово обходиться с инвесторами. 

Между тем Себястьяну Курцу глава Беларуси напрямую заявил весной: «Если у ваших крупных компаний есть интересы (а вы об этом говорили), я готов лично с руководителем любой компании, которую вы обозначите, вести диалог по совместному производству тех товаров, которые вы сочтете нужными».

Догадку о первостепенности экономических факторов “Белорусскому партизану” подтвердил политолог и координатор форума «Минский диалог» Денис Мельянцов.

«Австрия – одна из стран ЕС, которая всегда делала акцент на экономическом сотрудничестве и не выпячивала политические вопросы. Уровень австрийских инвестиций всегда был выше, чем у других государств ЕС. Поэтому между властями двух стран сложился определенный уровень доверия», – сказал Мельянцов.

По мнению политолога, Лукашенко так долго отказывался от визитов в страны ЕС после снятия санкций, т.к. ему было важно совершить двусторонний официальный визит в государство, представляющее так называемую старую Европу.

«Было много споров и спекуляций по поводу неприезда Лукашенко в Париж и Варшаву. Но Лукашенко все-таки важен двусторонний формат, а не многосторонний, где лидер Беларуси потерялся бы среди большого количества других глав государств и правительств», – заявил политолог.


Озвученной версией можно объснить и то, почему Лукашенко не едет в Ригу, куда его местные власти приглашают на двусторонние переговоры уже несколько лет.

«Для того, чтобы показать, что Беларусь и ЕС восстанавливают и нормализуют отношения, визит все-таки должен проходить в государство из старой Европы. И Австрия для этого лучшим образом подходит. Найден оптимальный вариант, когда повестка переговоров будет вращаться вокруг экономического сотрудничества, а не политических вопросов», – считает Мельянцов.

Отсюда можно сделать вывод, что вопросов о соблюдении демократических свобод и прав человека австрийские власти задавать главе Беларуси не собираются. 
Валентин Селява, "Белорусский партизан"
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