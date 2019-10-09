Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии


По словам Эрдогана, операция начата против "террористических курдских организаций и ИГИЛ на севере Сирии".

Президент добавил, что военная операция получила название «Родник мира», передает nv.ua.
 
"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций ПКК, YPG (Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны - прим. БП) и ИГИЛ. Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в Twitter.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru