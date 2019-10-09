Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии
По словам Эрдогана, операция начата против "террористических курдских организаций и ИГИЛ на севере Сирии".
Президент добавил, что военная операция получила название «Родник мира», передает nv.ua.
"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций ПКК, YPG (Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны - прим. БП) и ИГИЛ. Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в Twitter.
"Белорусский партизан"
16:32 09/10/2019