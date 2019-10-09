Не построил дорогу. В Мексике мэра привязали к автомобилю и протащили по улице
В мексиканском штате Чьяпас протестующие из селения Санта-Рита привязали к автомобилю главу муниципалитета Хорхе Льюиса Эскандона Эрнандеса, так как были недовольны тем, что он не выполнил своих обещаний.
Инцидент произошел 8 октября. На видео из местных соцсетей видно, как проезжает пикап, а за ним по земле на веревке тянется человек, передает "Белсат".
Эскандона обвиняют в том, что он не построил им же обещанную дорогу.
Полицейские сумели спасти мэра. В результате протестов было задержано не менее 30 человек, около 20 человек были ранены, сообщает «El Heraldo».
Источник: МГ/МВ belsat.eu
12:59 09/10/2019