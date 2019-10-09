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Турция начала перебрасывать войска в Сирию

Турецкие войска начали пересекать северо-восточную границу Сирии.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, передает "Европейская правда".

Небольшая передовая группа турецких войск вошла в Сирию рано утром в среду в двух пунктах вдоль границы, недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн, в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Со стороны курдских сил пока не было комментариев. Ранее они пообещали защитить себя от любого турецкого наступления.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что "развертывание и работа по операции все еще продолжаются".

Накануне турецкий парламент ратифицировал предложение о продлении военного мандата на операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года.


Белый дом 7 октября объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".

Турция планирует начать воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдами, которых Анкара считает террористами.
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