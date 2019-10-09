DW - о президентской сессии форума.





"История успеха Беларуси как надежного партнера, который пользуется доверием и Востока, и Запада, могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая президентскую сессию двухдневного форума "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", который проходил в Минске 7-8 октября.

По словам Лукашенко, Беларусь в настоящее время находится в уникальной ситуации. С одной стороны, она - надежный военно-политический союзник России и участник ОДКБ, а, с другой, напомнил президент, подписала международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами-членами НАТО.

Преодолеть логику холодной войны

Дискуссию продолжил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Напомнив о вооруженном конфликте в Грузии в 2008 году, он заявил, что международная реакция на агрессию России в Грузии была, по его мнению, недостаточной.





"Если мировое сообщество не найдет решений для таких проблем, как в Грузии или в Украине, то безопасности в мире не будет ни завтра, ни послезавтра, поскольку эти конфликты появились в результате нарушения базовых правил игры, выработанных во имя обеспечения европейской безопасности", - отметил политик.

Рассуждая о причинах, сдвигающих Европу к опасной черте между войной и миром, экс-президент Хорватии Степан Месич заявил, что политикам необходимо преодолеть логику холодной войны, когда состязались Восток и Запад, стараясь доказать, чья система лучше и какая должна быть мировой. Это время прошло, заявил Месич. "Мы должны не только понять, - добавил он, - но и принять, что у каждого народа есть право определять свое будущее, включая и то, в какой системе он желает жить".

У РФ и США различные представления о безопасности

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков большую часть своего выступления посвятил оценке геополитической ситуации, возникшей в результате прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, в Европе, привыкшей жить в мире и без угрозы ядерной войны, не понимают всех последствий выхода США из ДРСМД. Пушков подчеркнул в этой связи, что Россия лишь заморозила свое участие в ДРСМД и вернется к договору, если свои обязательства возобновят США.



