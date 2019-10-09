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Европарламент готов дать Британии еще одну отсрочку Brexit

Для этого нужна веская причина и запрос от Лондона.

Президент Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности предоставить для Великобритании новую отсрочку даты выхода страны из состава Евросоюза.

По словам Сассоли, это возможно будет в том случае, если на то будет веская причина и запрос от Лондона, сообщает пресс-служба Европарламента.

«Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании, и не мне комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве», — отметил он.

По словам главы ЕП, сейчас в переговорах между Брюсселем и Лондоном нет прогресса.

Сассоли добавил, что согласованная 25 ноября 2018 года сделка остается «наилучшей возможной», в то время как план премьер-министра Бориса Джонсона не решает главные проблемы.


Напомним, 3 октября президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit не выглядят убедительно.

Ранее правительство Великобритании представило новые предложения по соглашению с ЕС об условиях Brexit, включая планы по ирландскому границе.

Кроме того, британский парламент принял закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

В свою очередь Борис Джонсон заявил, что несмотря ни на что, намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.
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