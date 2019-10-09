Кто является вторым по значимости человеком в Беларуси?

Любопытный спор экспертов состоялся на прошедшем недавно в Вильнюсе Восьмом Международном Конгрессе исследователей Беларуси.





Андрей Петровский, представлявший Институт философии НАН, заявил, что белорусскую власть не следует рассматривать как монолит. Он также отметил, что некоторые чиновники выходят за рамки просто лишь исполнения своих должностных обязанностей – такие как Михаил Мясникович, Виктор Шейман и Виктор Лукашенко.





Андрей Петровский привел пример влияния отдельных чиновников, которое незаметно для широкой публики:





– Кадровые назначения формально проводятся одними людьми, а по факту на выбор кандидатур влияют другие.





Андрей Петровский назвал одним из самых влиятельных чиновников председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.





– Он представляет минскую городскую индустриальную группу, которая сформировалась в советское время. Она соединяет Академию наук, государственные индустриальные предприятия, – считает представитель Институт философии НАН. – Более того, если что-то случится, Михаил Мясникович будет и.о. президента. Должен быть премьер, но будет Мясникович. Потому что он второй человек по значимости, влиянию, собственному весу в стране.









Андрей Петровский полагает, что если после парламентских выборов 69-летний чиновник уйдет из Совета Республики, то получит другую весомую должность.





Однако политолог Валерий Карбалевич с этим мнением не согласился. Он напомнил о высказывании Павла I: «В России есть одна значительная персона — это я. Или тот человек, с которым я говорю и пока я с ним говорю».





Поэтому Карбалевич предложил оценивать влияние белорусских чиновников по тому, как часто они ходят к Лукашенко с докладами. По этому критерию Мясникович уступает многим – премьер-министру, главе Администрации президента, руководителю КГБ, управляющему делами президента, председателю Совета безопасности.