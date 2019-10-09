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В России раскрыта «благотворительная организация», финансировавшая террористов

В России разоблачена сеть сторонников запрещенных международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».

В сообщении на сайте Федеральной службе безопасности (ФСБ) сказано, что они под видом благотворительности собирали деньги на финансирование терроризма. За свою четырехлетнюю работу преступная группа перечислила в Сирию более 6 млн руб.

«Благотворительная организация» включала в себя более 100 членов. Она действовала на территориях Москвы, Санкт-Петербурга Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области, Кабардино-Балкарской Карачаево-Черкесской республик, Ингушетии и Татарстана. Среди членов «благотворительной организации» был участник вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.


При проведении обысков в жилищах обнаружены и изъяты экстремистская литература, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, $6 тысяч и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж. Были задержаны два человека. Для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики был введен режим контртеррористической операции.
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