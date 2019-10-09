"Коммерсант": "Есть версия о секретной миссии Александра Григорьевича"
Обозреватель «Коммерсанта» – о миротворческой миссии Лукашенко.
Российская газета «Коммерсантъ» отреагировала на заявления Александра Лукашенко о роли России в войне на Донбассе и его попытку заступиться за Владимира Зеленского.
Издание отмечает, что после подписания «формулы Штайнмайера» на фоне шума митингов протеста в Киеве европейские лидеры хранят молчание. До сих пор нет ясности относительно саммита «нормандской четверки», которая могла бы запустить переговорный процесс. Да и в Москве комментируют ситуацию достаточно скупо.
И на этом фоне глава Беларуси снова заявляет о своих претензиях на активную роль в украинском урегулировании. А за одно приглашает включиться в процесс США.
— Он уже сделал несколько заявлений на эту тему. И вот в Минске собрался международный форум под громким названием «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Президент произнес пламенную речь. Главный тезис можно сформулировать так: что же вы, европейцы, бросили в беде господина Зеленского? — пишет политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.
В статье подчеркивается, что статус миротворца важен для Лукашенко для торга с Москвой и Западом.
— Статус президента Беларуси меняется. Особенно после визита высокого американского представителя Джона Болтона, пусть и ныне отставленного. Есть, правда, версия о секретной миссии Александра Григорьевича, дескать, обещал в Кремле помирить с Украиной, договориться помочь. А вы взамен — сами понимаете. Интересная ситуация. Как бы Лукашенко не переиграл кремлевских кураторов, — резюмирует обозреватель издания.
Источник: "Солидарность"
10:11 09/10/2019