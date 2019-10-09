Российская газета «Коммерсантъ» отреагировала на заявления Александра Лукашенко о роли России в войне на Донбассе и его попытку заступиться за Владимира Зеленского.





Издание отмечает, что после подписания «формулы Штайнмайера» на фоне шума митингов протеста в Киеве европейские лидеры хранят молчание. До сих пор нет ясности относительно саммита «нормандской четверки», которая могла бы запустить переговорный процесс. Да и в Москве комментируют ситуацию достаточно скупо.





И на этом фоне глава Беларуси снова заявляет о своих претензиях на активную роль в украинском урегулировании. А за одно приглашает включиться в процесс США.







