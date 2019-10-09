Беларусь готова разработать декларацию ответственных сторон о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил во второй день работы международной конференции Минского диалога "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" глава белорусского государства Александр Лукашенко. Он надеется, что такой документ получит поддержку других государств и станет практическим вкладом в реализацию инициативы Минска о запуске международного диалога о безопасности. "Совместные действия по сохранению достижений Договора о ракетах средней и меньшей дальности в Европе могут стать важным шагом на этом пути", - сказал Александр Лукашенко. Напомним, 2 августа 2019 года США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В США объясняют решение несоблюдением договора Россией. Кремль считает, что договор не соблюдают как раз сами Соединенные Штаты Америки.





Россия не вызывает доверия





В комментарии Thinktanks.by директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий отмечает, что «инициатива о разработке специальной декларации, запрещающей на добровольной основе развертывание ракет малой и средней дальности в Европе является логичным продолжением экстраполяции белорусской позиции». По мнению политолога, говорить о реалистическом воплощении белорусской инициативы «рано, хотя политические условия для ее реализации уже заложены, ведь и российская сторона в лице Владимира Путина ранее направила ряду заинтересованных государств Европы и Азии предложения заключить подобную декларацию, воздержаться от размещения ракет малой и средней дальности на собственных территориях». К тому же, «по политическим причинам в ведущих европейских странах не стоит ожидать скорого появления именно американских ракет малой и средней дальности, особенно в ядерном оснащении, а это очень важный аспект – речь идет не просто о носителях, но о носителях, которые способны доставлять ядерные боеголовки». Но, как полагает аналитик, европейские члены НАТО не готовы брать на себя обязательства возможной декларации в первую очередь «из-за подозрений в адрес России, которая не просто разрабатывала данное оружие на протяжении последних десяти лет, не просто испытывала опытные образцы в течение последних 5-6 лет, но и уже приступила к их развертыванию в европейской и азиатской частях Российской Федерации». «Пока Россия не предоставит сведения, опровергающие данные оценки, о принятии подобной декларации не может быть и речи», - отметил Арсений Сивицкий.





Беларуси нужны гарантии





Арсений Сивицкий напоминает, что Минск сформулировал так называемые гарантии безопасности «практически с самого начала российско-украинского конфликта и последующей военно-политической конфронтацией между Россией и Западом». Беларусь обязуется никогда не быть источником военных угроз и вызовов для соседних и любых других государств, «а такие гарантии можно обеспечить только за счет того, что Беларусь не будет размещать иностранные, читай – российские, базы на своей территории, не позволит использовать свою территорию третьим государствам для атаки на другие страны, и, в контексте распада Договора о ракетах малой и средней дальности, Беларусь берет на себя дополнительные обязательства по поддержанию региональной стабильности и безопасности, не развертывая подобные системы вооружений». «Это очень важно, что Беларусь, даже несмотря на давление Кремля, постоянно подтверждает эти гарантии, периодически формулируя различные инициативы, призванные снизить военно-политическую напряженность в регионе», - подчеркнул Арсений Сивицкий.