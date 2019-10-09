6 проколов Венедиктова в его словах о Беларуси и Лукашенко

На международном форуме «Минский диалог» Алексей Венедиктов стал одной из персон, к которым оказалось приковано внимание журналистов. И это не удивительно. Главный редактор «Эха Москвы» является одним из самых цитируемых российских журналистов. Он позиционирует себя как человека, хорошо знакомого с Владимиром Путиным, и получающего инсайды из Кремля.





Российско-белорусские отношения логично оказались в сфере интересов Венедиктова. И многие его высказывания на эту тему принимают за истину, хотя, мягко говоря, это далеко не так. UDF.BY приводит примеры, когда слова главреда «Эха Москвы» были мало похожи на правду.

Сидорского сильно полюбил Путин

Незадолго до президентских выборов-2010 главный редактор «Эха Москвы» высказал неожиданное мнение о премьер-министре Беларуси:





«Мне скорее интересен Сидорский, Александра Григорьевича я хорошо понимаю, а вашего премьера плохо: какую роль внутри он играет. Чувствую, его Путин полюбил сильно, хотелось бы узнать, за что».









Затем слух стал обрастать новыми подробностями, и дошло до того, что оппозиция стала призывать Сергея Сидорского занять место Лукашенко.





Но подтверждения тому, что белорусский премьер сдружился с российским президентом, не последовало. Лукашенко не поставил на Сидорском крест и отправил его на работу в Евразийскую экономическую комиссию.

Лукашенко направит послом в Россию генерала

После того, как Путин направил послом в Беларусь Михаила Бабича, власти нашей страны взяли паузу, оставляя место посла в РФ вакантным.





В этой ситуации Венедиктов сделал свой прогноз:





«Александр Григорьевич, получив посла в виде Бабича, он меняет послав Москве. Это не просто так. Он же меняет что Бабич – это проконсул туда. Значит, посмотрим, кого он назначит сюда. Тоже генерала».









В прямом или переносном смысле он высказывался, Венедиктов не уточнил. Но через несколько месяцев послом в Москву поехал бывший вице-премьер и довольно интеллигентный человек Владимир Семашко.

В Беларуси быстро внедряют белорусский язык, а Лукашенко назвал себя наследником ВКЛ

В одном из эфиров «Эхо Москвы» в конце прошлого года главред радиостанции поделился со слушателями неожиданными впечатлениями.









«И когда я был в Беларуси прошлым летом, я видел, каким образом довольно быстрыми темпами довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории. «И мы наследники не Киева, — говорит Лукашенко, — как Москва, а мы наследники Великого княжества Литовского. Мы наследники Вильно», – отметил Венедиктов.





Когда и где Лукашенко мог произнести такие слова отыскать невозможно. А быстрого внедрения белорусского языка в стране явно не происходит.

Арест Втюрина и отставка Бабича связаны

После задержания заместителя госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Андрея Втюрина журналист высказал мнение, что его арест напрямую связан с отставкой Михаила Бабича с поста российского посла.





«Видимо, что-то они такое говорили, что было положено на стол президенту Беларуси и что он предъявил Путину», – заявил Венедиктов.





Но скоро главреду пришлось уточнять информацию, т.к. по словам Лукашенко за Втюриным следили два года – т.е. начали делать это задолго до приезда Бабича в Минск. И задержали чиновника не за политические связи, а за взятку от российских бизнесменов.

Бабич получит назначение в Администрации Путина

После возвращения Бабича в Москву, Венедиктов заявил, что чиновника может ожидать «хорошее назначение» в Администрации президента России.





«Этот человек получит повышение, потому что он, как кто-то сказал, аватар Путина», – заявил журналист.





На деле Бабича назначили одним из заместителей министра экономического развития РФ. И только недавно его повысили до первого зама.

Лукашенко станет послом в Зимбабве

В связи с поиском возможности для нового переизбрания Путина президентом России и курсом на углубленную интеграцию с Беларусью Венедиктов за последнее время озвучил ряд возможных должностей для Лукашенко в будущем. Все они вряд ли обрадовали бы руководителя нашей страны.









Главред «Эха Москвы» озвучивал, что Лукашенко может стать послом в Зимбабве, пенсионером в Крыму, вице-президентом или главой Совбеза Союзного государства, исполнительным секретарем СНГ.





Но до этого пока не дошло…





Вышеназванное – вовсе не попытка доказать, что прогнозы Венедиктова всегда ошибочны. Его догадки периодически соответствуют действительности. Но в ситуации непростых отношений двух стран необходимость критического осмысления высказываний даже очень авторитетных людей актуальна как никогда.



