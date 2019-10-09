Под обращением подписались Amnesty International, Ассоциация мигрантов Центральной Азии, Ассоциация «Права человека в Центральной Азии», Freedom House, Human Rights Watch, Норвежский Хельсинкский комитет, Freedom Now, Human Constanta, Правозащитный центр «Весна» и «Репортеры без границ».





Фарход Одинаев был задержан 25 сентября в пункте пропуска «Каменный лог» на беларусско-литовской границе. У себя на родине журналист обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе в членстве в запрещенной организации. Уголовное дело было возбуждено в октябре прошлого года.





Правозащитная организация «Human Constanta» сообщила Радио Свобода (Радио Озоди), что Таджикистан запросил белорусские власти арестовать и экстрадировать Одинаева в Таджикистан. По закону в течение 40 дней генеральная прокуратура Беларуси будет рассматривать запрос на выдачу Одинаева Таджикистану.









Фарход Одинаев имеет таджикское и российское гражданство. В последнее время, как утверждают соратники, он проживал в Подмосковье и не занимался активной политической деятельностью. Одинаев в 2013 году создавал в Москве ТВ «Сафо». Оно просуществовало с августа по ноябрь и было закрыто из-за давления таджикских властей.





Правозащитники просят не допустить выдачи журналиста Таджикистану, где ему, по их мнению, угрожают пытки и жестокое обращение.