Владимир Фесенко в кулуарах форума Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в Житомире, о том, могут ли к решению конфликта на Донбассе привлечь белорусских миротворцев, и о перспективах Минска как переговорной площадки по ситуации на востоке Украины. Украинский политологв кулуарах форума рассказал Еврорадио о возможных последствиях встречив Житомире, о том, могут ли к решению конфликта на Донбассе привлечь белорусских миротворцев, и о перспективах Минска как переговорной площадки по ситуации на востоке Украины.

Лукашенко и феномен Зеленского

- В социальных сетях встречу Александра Лукашенко и Владимира Зеленского называют встречей двух стендаперов. Насколько серьёзной, на ваш взгляд, была эта встреча?





- Мероприятие очень серьёзное для двусторонних отношений. Речь идёт не о личных отношениях двух президентов, хотя здесь могла быть проблема. Они очень разные люди: по возрасту, по жизненному опыту, по взглядам, по предыдущей профессиональной деятельности. Но у обоих была установка на дружеские отношения, это сыграло решающую роль.





Найти общий язык друг с другом — это не частная проблема. И для интересов наших стран, которые, слава богу, не находятся между собой в конфликте, обе страны развивают соседские, добрые отношения. Хотя у Беларуси и Украины разные политические режимы и очень разные отношения с Россией.









Кстати, про личный контекст. Во время президентских выборов в Украине Лукашенко, почти не скрывая, поддерживал Петра Порошенко, с которым у него были прекрасные отношения, несмотря на некоторые шероховатости. И видимо, Лукашенко не мог представить, чтобы действующий президент проиграл комику и стендаперу. Но это случилось. И вот после этого Лукашенко более внимательно стал присматриваться к феномену Зеленского.





- Вы вспомнили про хорошие отношения между Лукашенко и Порошенко, но, несмотря на это, знакового прорыва в сотрудничестве двух стран не произошло. Сейчас этого стоит ждать?





- Сейчас есть добрые намерения и искреннее желание двух президентов придать позитивную динамику отношениям двух стран. Это заметно, но есть внешний фактор, о котором все помнят. Хотя и Лукашенко, и Зеленский открыто сказали, что не дружат против кого-то третьего, но этот третий [Российская Федерация. — Еврорадио] так или иначе оказывает воздействие на отношения двух стран [Беларуси и Украины. — Еврорадио]. Например, два президента [Лукашенко и Зеленский. — Еврорадио] договариваются о новых экономических программах. Но вдруг в России говорят, мол, мы не договорились с украинцами, поэтому вводим новые санкции. Что тогда?

Россия и риски для независимости

- На встрече в Житомире прозвучали слова о сотрудничестве в военно-технической сфере. Насколько оно возможно в сегодняшней ситуации?





- Относительно транзита интерес может быть с обеих сторон. Напомню инициативу, которую недавно озвучил Зеленский. Это новый транзитный проект — соединение Балтийского и Чёрного морей. Очень сложный и дорогой проект, где нужно подключение других стран, связанных с морями.









Что касается военно-технического сотрудничества, то я бы подождал конкретики. Вновь возникает российская тема, и есть объективные ограничения. Если Беларусь является военным союзником России (Союзное государство, ОДКБ), то неизбежно будут ограничения в этой сфере.





Возможно сотрудничество (о чём говорили два президента) в тех отраслях, которые хорошо развиты в Украине и к которым будет интерес у Беларуси. Это авиационная и космическая промышленности, где у Украины есть определённые технологии и ресурсы. Как я понимаю, у Беларуси есть интерес к этим сферам.





- Как в Украине относятся к новостям об интеграции Беларуси и России?





- На уровне экспертов и политиков тема интеграции двух стран в Украине отслеживается. Здесь для нас дополнительные вызовы. Если ограничится белорусский суверенитет, то возникнут новые риски для украинской независимости, поэтому мы заинтересованы в сохранении белорусской независимости.





Сейчас, при всех отношениях Беларуси и России, есть относительная уверенность, что Беларусь — дружественная страна. В меньшей степени белорусско-украинскую границу мы рассматриваем как зону риска.

Реанимация Минских соглашений

- Насколько реально предложение Александра Лукашенко ввести белорусских миротворцев на Донбасс?





Владимир Фесенко: Ещё при Порошенко я говорил: если Россия ставит условие, что среди миротворцев не должно быть представителей стран НАТО, в ответ украинская сторона зеркально ставит условие, что не должно быть представителей стран ОДКБ. Сейчас контекст немного меняется. Если для урегулирования конфликта на Донбассе будут востребованы в том числе русскоязычные миротворцы, тогда возможен некий паритетный вариант. Но в дальнейшем немало зависит от России.









- На ваш взгляд, переговоры в Минске о урегулировании конфликта на Донбассе имеют дальнейший смысл? Учитывая, что в целом никакого результата от них нет.





- В Украине критиков Минских соглашений очень много. Но, как говорят серьёзные эксперты, где альтернатива? Альтернативы пока нет. Есть много несовершенства и слабых мест в Минских соглашениях, но пока худо-бедно этот инструмент работает. И насколько я понимаю, пока ни одна из сторон переговоров не отказывается от такого формата.





Я иногда говорю в шутку, что Минские соглашения напоминают реанимационную палату, где находится тяжелобольной. Но никто не хочет, чтобы он умер.





Перспективы у Минских соглашений есть. Не исключено, что за “первым Минском” появится “второй”. Грех отказываться от переговорной площадки, которая достаточно положительно себя зарекомендовала.



