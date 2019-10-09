Слава пришла: в Южной Осетии появилась улица Путина

Как пишет Sputnik, власти Южной Осетии приняли решение переименовать улицу Московскую — одну из центральных улиц Цхинвала — и назвать ее в честь Владимира Путина.









Мэр столицы отметил, что это решение было принято в знак благодарности за поддержку народа Южной Осетии, которую оказывает Россия и лично глава российского государства.



Фото: Михаил Метцель / ТАСС



Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону, архивное фото

По словам мэра Цхинвала, такое переименование обсуждалось давно, но окончательное решение было принято в очередной день рождения Владимира Путина.





На бывшей улице Московской находится Югоосетинский государственный университет, а также расположен обелиск героям Великой Отечественной войны.









Это не первая улица Путина в истории. Такая уже есть в Ингушетии, в селе Ольгети. В чеченском городе Грозный проспект Победы некогда был переименован в проспект Владимира Путина. И, наконец, имя российского президента получила одна из улиц Вифлеема — города, в котором, согласно священному писанию, родился Иисус Христос.



