В Туркменистане началась работа по изменению Конституции

В Туркменистане приступила к работе комиссия по изменению Конституции страны.





Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что конституционные изменения необходимы в связи со «стремительно» меняющейся «экономической и политической ситуацией в мире».









В ходе заседания нового органа был назначен заместитель главы комиссии по изменению Конституции, пишет ca-news.org Эту должность заняла спикер национального парламента Меджлиса Гульшат Мамедова. Главой комиссии по изменению Конституции Туркменистана является сам президент страны.









Напомним последний раз Конституция Туркменистана изменялась в сентябре 2016 года. Тогда основным изменением было ликвидирование из главного закона страны положения, ограничивающего верхний возраст кандидата в президенты не старше 70 лет. Таким образом, эти изменения давали, в частности ныне действующему президенту, возможность пожизненного президентства.





Три года назад в новой редакции Конституции не были учтены рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.





Отметим, что в ныне действующей редакции Конституции страны, не существует положения о верхнем возрасте гражданина, желающего избраться президентом страны. Зато в нём определён нижний предел соискателей на высший пост. Согласно 69-статьи конституции кандидат должен быть не моложе 40 лет. Это положение является препятствием для молодых лиц в туркменской политике, например, для сына президента и хякима Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова претендовать на президентство.









В этот раз предложенная президентом конституционная реформа проводится под предлогом создания двухпалатной парламентской системы, путём объединения Халк Маслахаты и Меджлиса. Было решено, что новая редакция Конституции должна быть готова к рассмотрению на заседании Халк Маслахаты в 2020 году, сказал глава государства.





Конституция Туркменистана была принята в 1992 году и уже подвергалась изменениям шесть раз – в 1995, 1999, 2003, 2006, 2008 и 2016 годах.



