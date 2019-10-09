В Туркменистане началась работа по изменению Конституции
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ), первое заседание Конституционной комиссии было проведено после заседания кабинета министров 4 октября.
В Туркменистане приступила к работе комиссия по изменению Конституции страны.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что конституционные изменения необходимы в связи со «стремительно» меняющейся «экономической и политической ситуацией в мире».
В ходе заседания нового органа был назначен заместитель главы комиссии по изменению Конституции, пишет ca-news.org Эту должность заняла спикер национального парламента Меджлиса Гульшат Мамедова. Главой комиссии по изменению Конституции Туркменистана является сам президент страны.
Напомним последний раз Конституция Туркменистана изменялась в сентябре 2016 года. Тогда основным изменением было ликвидирование из главного закона страны положения, ограничивающего верхний возраст кандидата в президенты не старше 70 лет. Таким образом, эти изменения давали, в частности ныне действующему президенту, возможность пожизненного президентства.
Три года назад в новой редакции Конституции не были учтены рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.
Отметим, что в ныне действующей редакции Конституции страны, не существует положения о верхнем возрасте гражданина, желающего избраться президентом страны. Зато в нём определён нижний предел соискателей на высший пост. Согласно 69-статьи конституции кандидат должен быть не моложе 40 лет. Это положение является препятствием для молодых лиц в туркменской политике, например, для сына президента и хякима Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова претендовать на президентство.
В этот раз предложенная президентом конституционная реформа проводится под предлогом создания двухпалатной парламентской системы, путём объединения Халк Маслахаты и Меджлиса. Было решено, что новая редакция Конституции должна быть готова к рассмотрению на заседании Халк Маслахаты в 2020 году, сказал глава государства.
Конституция Туркменистана была принята в 1992 году и уже подвергалась изменениям шесть раз – в 1995, 1999, 2003, 2006, 2008 и 2016 годах.
08:12 09/10/2019