На 110 мест в Палате представителей претендует 703 выдвиженца
8 октября в Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей.
Как информирует телеканал "Беларусь 1", на 110 депутатских мест претендует 703 выдвиженца (424 человека из них — представители политических партий). Они уже подали документы. Известно, что в восточном округе в Бресте ожидается самая активная борьба — там пытаются зарегистрироваться сразу 9 человек, передает "Еврорадио".
Регистрацией кандидатов занимаются окружные избирательные комиссии. Она продлится до 17 октября.
Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября 2019 года.
21:52 08/10/2019