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На 110 мест в Палате представителей претендует 703 выдвиженца

8 октября в Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей.

Как информирует телеканал "Беларусь 1", на 110 депутатских мест претендует 703 выдвиженца (424 человека из них — представители политических партий). Они уже подали документы. Известно, что в восточном округе в Бресте ожидается самая активная борьба — там пытаются зарегистрироваться сразу 9 человек, передает "Еврорадио".

Регистрацией кандидатов занимаются окружные избирательные комиссии. Она продлится до 17 октября.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября 2019 года.
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