В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ – NYT

Западные спецслужбы пришли к выводу, что все эти спецоперации являются частью скоординированной и продолжающейся кампании российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе. Для выполнения этой глобальной задачи была создана сверхсекретная группа из элитных сотрудников спецслужб, специализирующихся на убийствах, саботаже и подрывной деятельности, - отдел 29155. О его существовании не знают многие даже внутри ГРУ.

В отличие от большинства других сотрудников российской военной разведки, члены группы 29155 свободно посещают европейские страны, а некоторые из них - награжденные ветераны афганской, чеченской и украинской воин.





По данным NYT, оперативники группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет, но идентифицировали их западные спецслужбы после неудавшейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, которая включала в себя сговор с целью убийства премьер-министра страны и захват здания парламента.





Вплотную деятельностью отдела 29155 западные спецслужбы занялись только после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери сотрудниками ГРУ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.