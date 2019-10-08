Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ – NYT

По данным NYT, оперативники секретной группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет.

Сверхсекретное подразделение российской разведки проводит дестабилизирующие операции на Западе. Об этом сообщает The New York Times

Как сообщает издание, сначала была попытка дестабилизации в Молдавии, затем две попытки убийства торговца оружием в Болгарии, после - попытка госпереворота в Черногории, и наконец в прошлом году - отравление Скрипалей в Великобритании.

Западные спецслужбы пришли к выводу, что все эти спецоперации являются частью скоординированной и продолжающейся кампании российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе. Для выполнения этой глобальной задачи была создана сверхсекретная группа из элитных сотрудников спецслужб, специализирующихся на убийствах, саботаже и подрывной деятельности, - отдел 29155. О его существовании не знают многие даже внутри ГРУ.


В отличие от большинства других сотрудников российской военной разведки, члены группы 29155 свободно посещают европейские страны, а некоторые из них - награжденные ветераны афганской, чеченской и украинской воин. 

По данным NYT, оперативники группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет, но идентифицировали их западные спецслужбы после неудавшейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, которая включала в себя сговор с целью убийства премьер-министра страны и захват здания парламента.

Вплотную деятельностью отдела 29155 западные спецслужбы занялись только после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери сотрудниками ГРУ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.
Источник: unian.net
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru