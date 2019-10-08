Об этом «Белсату» рассказал председатель Общества белорусской культуры в Литве Алесь Адамкович, который принял участие в обсуждении перезахоронения останков повстанцев в литовском правительстве.





По словам Алеся Адамковича, церемония перезахоронения расписана по минутам.





Сценарий торжеств 22 ноября

10:30 Останки повстанцев начнут переносить из Дворца правителей в Виленский кафедральный собор. Во Дворец правителей останки повстанцев перенесут 20 ноября.









11:00 – 11:45 Общественность сможет пройти рядом с останками повстанцев живой цепью и попрощаться.





12:00 Начнется торжественная Святая месса, в которой примут участие епископы из Беларуси, Литвы и Польши.





13:20 Гробы вынесут из храма и на лафетах доставят на кладбище Росы.





Если Лукашенко не поедет в Вильнюс, нашу страну некому будет представить во время официальной части

По словам Алеся Адамковича, участники заседания решили, что на торжества 22 ноября выступать будут только президенты, чиновникам ниже уровнем слова давать не будут. На сегодняшний день свое участие подтвердили лидеры Польши и Литвы. Президенты Латвии и Украины пока не ответили.









По словам собеседника, белорусский МИД получил приглашение и должен к 31 октября представить литовской стороне официальный список участников.





Если в нем не будет Александра Лукашенко, наша страна в официальной части церемонии не получит голоса и будет представлена ​​только гостями.





«Белорусская сторона так или иначе примет участие в церемонии. Если не будет представителей официального Минска, приглашения будут отправлены белорусским общественным деятелям из Беларуси и Литвы. Также правительство пообещало визовую помощь тем, кто захочет приехать на похороны», – добавил Адамкович.





Представитель Белорусского общественного комитета по увековечению памяти повстанцев 1863-1864 годов Анатолий Михновец сказал «Белсату», что белорусы планируют обратиться к литовской железной дороге с просьбой выделить по крайней мере один дополнительный поезд в день перезахоронения и последующие после его выходные. Одного утреннего поезда в день перезахоронения может не хватить для всех желающих посетить церемонию.





«Мы понимаем, что белорусов в пятницу может приехать мало, но на следующий день после перезахоронения люди массово поедут в Вильнюс, – говорит Анатолий Михновец. – Планируем поговорить с людьми, которые устраивают автобусные туры в Литву, чтобы люди могли доехать, а также собираемся обратиться к литовской железной дороге, чтобы они дали дополнительные поезда. Если дадут один дополнительный – уже будет хорошо», – говорит Михновец.





По словам Михновца, в субботу и воскресенье комитет по чествованию памяти повстанцев готовит белорусские мероприятия в двух форматах – шествия на Лукишскую площадь или на Росы и художественно-театральные мистерии.









«Если по каким-то причинам мистерия не удастся, мы проведем выступление историков и археологов, которые расскажут о восстании и раскопках, связанных с ними. Вечером планируем устроить концерт группы «Дзецюкі», у которого есть песни, связанные с повстанческой тематикой и уже подтвердившей, что готова выступить. Если кто-то имеет какие-то идеи по творческой части мероприятий – пусть обращается и присоединяется», – добавил Михновец.





По словам Алеся Адамковича, официальные мероприятия вечером 22 ноября на сегодняшнем заседании не обсуждались.





Не поднимался и вопрос дополнительных поездов.





«Не тот уровень», – добавил Адамкович.





Останки повстанцев были найдены в прошлом году во время обвала на горе Гедимина в Вильнюсе. Надписи на надгробиях будут на трех языках: литовском, польском и белорусском.







