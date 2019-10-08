Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

США и Беларусь обсуждают возвращение дипломатов

Директор офиса по делам Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден провел в Минске переговоры с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко, в ходе которых стороны обсудили меры по возвращению дипломатов.

Об этом сообщает посольство США в Минске в своем Twitter, передает "Белсат".

«Господин Фреден встретился с заместителем Министра иностранных дел Олегом Кравченко, чтобы обсудить дальнейшие шаги для обмена послами между Соединенными Штатами и Беларусью», – сказано в Twitter посольства США в Минске.

Таким образом впервые за 11 лет в Беларуси появится посол США.

Об этом еще 17 сентября заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл на встрече с Александром Лукашенко.

Впрочем, именно по инициативе Лукашенко в 2008 году было введено ограничение на количество сотрудников посольства США в Минске.
Источник: СК/АА belsat.eu
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru