США и Беларусь обсуждают возвращение дипломатов
Директор офиса по делам Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден провел в Минске переговоры с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко, в ходе которых стороны обсудили меры по возвращению дипломатов.
Об этом сообщает посольство США в Минске в своем Twitter, передает "Белсат".
«Господин Фреден встретился с заместителем Министра иностранных дел Олегом Кравченко, чтобы обсудить дальнейшие шаги для обмена послами между Соединенными Штатами и Беларусью», – сказано в Twitter посольства США в Минске.
Таким образом впервые за 11 лет в Беларуси появится посол США.
Об этом еще 17 сентября заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл на встрече с Александром Лукашенко.
Впрочем, именно по инициативе Лукашенко в 2008 году было введено ограничение на количество сотрудников посольства США в Минске.
Источник: СК/АА belsat.eu
18:14 08/10/2019