США и Беларусь обсуждают возвращение дипломатов

Об этом сообщает посольство США в Минске в своем Twitter, передает "Белсат"





«Господин Фреден встретился с заместителем Министра иностранных дел Олегом Кравченко, чтобы обсудить дальнейшие шаги для обмена послами между Соединенными Штатами и Беларусью», – сказано в Twitter посольства США в Минске.





Таким образом впервые за 11 лет в Беларуси появится посол США.

Об этом еще 17 сентября заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл на встрече с Александром Лукашенко.





Впрочем, именно по инициативе Лукашенко в 2008 году было введено ограничение на количество сотрудников посольства США в Минске.





