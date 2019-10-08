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"В Кремле - мафия": аналитик рассказал о коррумпированных Россией политиках на Западе

Некоторые страны Запада хотят наладить отношения с Российской Федерацией из-за собственных экономических интересов.


Таким мнением поделился в интервью "Апострофу" аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс

"Всегда спрашиваю у коллег: вы решились бы публично сказать, что мы должны поддерживать экономические отношения с мафией? Потому что то, что мы имеем сейчас в Кремле - это мафия. Непонимание этого очень влияет на политику. Также большое количество политиков на Западе просто коррумпированы Кремлем", - отметил он. 

По его словам, международное экспертное сообщество считает, что коррумпированное российское лобби на Западе очень большое и может обеспечить "подушку безопасности" для России в реализации энергетических проектов. 


Лауринавичюс уточнил и негативные моменты, которые принесет Германии совместный с Россией проект газопровода "Северный поток-2". По его мнению, этот проект будет влиять на внутреннюю политику в Германии и подрывать ее коррупцией. 

"Это угроза для Украины, и геополитический проект России. Когда говорю немцам, что это угроза не только Украине, но и Германии в первую очередь, потому что из-за таких проектов и коррумпируется вся элита. "Северный поток-1" уже является сборищем бывших агентов "Штази" (аналог КГБ на территории Восточной Германии в период оккупации СССР, - "Апостроф"), криминала и российских спецслужб. В такую же опухоль превратится и "Северный поток-2", - добавил он.
Источник: unian.net
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