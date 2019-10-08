В понедельник о «нормальном полноценном визите Александра Лукашенко в Евросоюз» заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом он рассказал во время открытия форума «Минский диалог».





- Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом. - сказал Макей.





В тот же день вечером информация о возможном визите Лукашенко в Евросоюз появилась в некоторых телеграмм-каналам. Сообщалось, что глава Беларуси в ноябре посетит Австрию.









Во вторник Свободе подтвердила эту информацию пресс-служба австрийского президента Александра ван дер Беллена. Там рассказали, что Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Австрии, однако все детали визита пообещали озвучить позже.





В июле, на День независимости, в поздравлении Лукашенко австрийский президент пригласил его посетить в ноябре Австрию.





Лукашенко довольно редко ездит в страны Евросоюза - долгое время это было связано с санкциями против него и ряда белорусских чиновников. Первым после отмены санкций - и последним на сегодня - визитом Лукашенко в Евросоюз была поездка в Рим и Ватикан в мае 2016 года.



