Пресс-служба президента Австрии подтвердила: 12 ноября там ждут Лукашенко
Пресс-служба президента Австрии подтвердила Радио Свобода, что 12 ноября глава Беларуси ждут с визитом в Вене.
В понедельник о «нормальном полноценном визите Александра Лукашенко в Евросоюз» заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом он рассказал во время открытия форума «Минский диалог».
- Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом. - сказал Макей.
В тот же день вечером информация о возможном визите Лукашенко в Евросоюз появилась в некоторых телеграмм-каналам. Сообщалось, что глава Беларуси в ноябре посетит Австрию.
Во вторник Свободе подтвердила эту информацию пресс-служба австрийского президента Александра ван дер Беллена. Там рассказали, что Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Австрии, однако все детали визита пообещали озвучить позже.
В июле, на День независимости, в поздравлении Лукашенко австрийский президент пригласил его посетить в ноябре Австрию.
Лукашенко довольно редко ездит в страны Евросоюза - долгое время это было связано с санкциями против него и ряда белорусских чиновников. Первым после отмены санкций - и последним на сегодня - визитом Лукашенко в Евросоюз была поездка в Рим и Ватикан в мае 2016 года.
После этого его не раз приглашали в страны Евросоюза, но он отказывался - например, променял Брюссель на Буда-Кошелево, а Мюнхену предпочел общение с Путиным в Сочи.
"Белорусский партизан"
17:11 08/10/2019