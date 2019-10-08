Странное решение суда на жалобу БНФ

В своей жалобе Павел Севостьян просил Слонимский суд признать решение райисполкома по формированию участковых комиссии незаконным и нарушающим права заявителя.





Он просил обязать исполком принять новое решение о формировании участковых избирательных комиссий с включением в их состав представителей Слонимской организации БНФ "Возрождение".





Слонимская организация БНФ выдвинула по одному своему представителю в состав десяти участковых комиссий. Однако члены Слонимского райисполкома ни одного представителя демократических сил, которые могли бы участвовать в работе комиссий и предотвратить возможные фальсификации, не включили.





Интересы заявителя на суде представлял Павел Севостьян, еще несколько представителей гражданского общества выступали как свидетели.





На рассмотрении жалобы, которое вел председатель Слонимского районного суда Александр Ермолик, выяснилось, что как минимум три участковые комиссии (Независимого участка №10, Колосовского №12 и Приречного №26) по Слонимскому району сформированы с нарушением избирательного законодательства.





А именно при сборе подписей за выдвижение аж 10 провластных представителей в состав УИК, за них подписались люди, которые не имели права это делать.





Заявители жалобы резонно полагают, что таких нарушений гораздо больше. Представители же райисполкома фактически были вынуждены признать свои нарушения избирательного законодательства, но утверждали, что жалобу заявителя удовлетворять все равно нельзя.





В такой ситуации рассмотрение жалобы существенно затянулось. Представитель прокуратуры заявила, что нужен дополнительный перерыв.





Рассмотрение дела продолжилось 8 октября. В результате судья Ермолик принял поистине уникальное решение.





Суд признал очевидное нарушение избирательного законодательства со стороны Слонимского райисполкома при формировании Независимой, Колосовской и Приречной участковых избирательных комиссий. Он постановил отменить решение в части включение в состав этих комиссий десяти человек.





Что касается непосредственно жалобы Слонимской организации БНФ, то суд в своем решении не ответил заявителю... ничего. При этом основное содержание жалобы было на незаконное невключение выдвинутых представителей ОО БНФ «Возрождение» в состав участковых комиссий.





Сейчас Слонимский райисполком должен корректировать состав тех участковых избирательных комиссий, которые сформировали незаконно. А это значит, либо сокращать количество членов комиссий, либо включать туда других представителей.