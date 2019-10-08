Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Кремле не согласны с Лукашенко

В Кремле считают разрешение конфликта в Украине гораздо более важной задачей, чем определение роли Москвы в нем.


Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Беларуси Александра Лукашенко, заявившего на международном форуме "Минский диалог", что на Донбассе "конфликт России и Украины".

"Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", - отметил Песков. 

"Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", - добавил он.

Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Он подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.
Источник: tass.ru
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru