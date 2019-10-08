В Кремле не согласны с Лукашенко





Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Беларуси Александра Лукашенко, заявившего на международном форуме "Минский диалог", что на Донбассе "конфликт России и Украины".





"Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", - отметил Песков.





"Главное - важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", - добавил он.





Представитель Кремля также напомнил, что в Москве не согласны с мнением о том, что Россия является участницей этого конфликта. Он подчеркнул, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе.



