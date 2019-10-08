"Ситуация в обществе взрывоопасная..."

Эту тему "Белорусский партизан" обсудил с лидером РОО "Перспектива" Анатолием Шумченко, который на днях рассказал о странном инциденте, случившемся с ним, когда он вечером возвращался домой...





– Мы шли с женой домой, было темно, и я заметил машину, в которой сидели трое мужчин, – рассказывает Анатолий Шумченко. – Я прошел мимо автомобиля, затем резко обернулся и увидел, что оттуда выбежал мужчина и направился в мою сторону. Сзади, на некотором расстоянии от меня, шла жена. И она сказала, что, заметив ее, мужчина резко сменил траекторию, остановился, но смотрел мне вслед до тех пор, пока я не зашел в подъезд.





Моей супруге эта история показалось очень странной. Честно говоря, и я удивлен, поэтому и решил предать ее огласке.





– А может, это просто совпадение? Исполняющий обязанности ОГП Николай Козлов на днях наехал на какой-то болт на дороге и предположил, что это может быть провокация спецслужб. Может, роль спецслужб несколько преувеличивается?





– Я тоже не исключаю провокаций. Я занимаюсь правозащитной деятельностью и не исключено, что кому-то перешел дорогу...





В моей жизни в этом плане всякого хватало. Например, однажды накануне Дня Воли меня задержали возле детского садика. Задерживали сотрудники правоохранительных органов, но они вели себя как настоящие бандиты.





Я отвел дочку в сад, выхожу, на меня набрасываются какие-то люди в штатском, натягивают шапку на лицо и куда-то тащат. Я тогда еще подумал: хорошо, чтобы это все-таки были спецслужбы, а не бандиты.





Эти люди в штатском ждали меня в машине возле детсада, значит, они изучали мой маршрут, готовились к акции захвата. Я это отлично все помню, поэтому всегда реагирую на странные автомобили рядом с домом...





В начале 2000-х годов за моей машиной следили, за мной ездили по городу...





– И сейчас аналогичные методы используются. Блогер Сергей Тихановский рассказывал на днях, как за ним охотилось несколько экипажей ГАИ, предъявили какие-то надуманные претензии...





– Да, схемы работы остались прежними. И всегда нужно быть готовым к тому, что все сложится для тебя не самым наилучшим образом.





Что касается моей истории, то у меня остается вопрос, кто это был: какие-то бандиты или все-таки спецслужбы?









– Какие меры вы предприняли, чтобы как-то обезопасить себя?





– Я провел некоторые консультации и, естественно, предпринял определенные меры в плане безопасности. Нужно всегда быть предельно аккуратным и внимательным, смотреть по сторонам, наблюдать.





Хотя когда меня арестовывали перед Днем Воли, как бы я не крутился и не высматривал, наружное наблюдение все равно не смог бы оперативно определить – как правило, оперативники работают парами, на нескольких машинах.





Сейчас, кстати, при помощи технических средств очень просто отследить местонахождение человека – маячок в машину, сигнал мобильного телефона и ты под полным контролем.





Можно немного усложнить работу оперативным сотрудникам, предприняв какие-то элементарные меры безопасности и постоянно быть на чеку.





– Есть мнение, что у некоторых оппозиционных политиков и общественных деятелей чуть ли не паранойя – им все время кажется, что они под колпаком спецслужб.





– Меня задерживали несколько раз. И каждый раз перед задержаниями я не мог отделаться от чувства, что за мной наблюдают. Какая тут паранойя?





Я точно знаю, что нахожусь в списке так называемых неблагонадежных персон, которых спецслужбы периодически берут на контроль.





Я открыто говорю представителям власти о том, что меня не устраивает, я защищаю права предпринимателей. И мои заявления могут восприниматься по-разному.





Задача спецслужб – нивелировать резонанс. Например, сейчас я говорю о том, что возможны протесты предпринимателей по делу о накладных. Слово "протесты" прозвучало, и некоторые спецслужбы сразу возбудились, они могут начать акцию по отработке моих контактов, чтобы выяснить, что я планирую.





Я для них бунтарь, который при определенных обстоятельствах за очень короткий период времени может организовать акции протестов, на которые выйдут десятки тысяч людей по всей стране. Поэтому какая тут паранойя?





Ясное дело, что во время парламентской кампании будет повышенное внимание со стороны спецслужб к политикам и общественным деятелям. Это внимание всегда есть, но оно в разные времена то сильнее, то слабее.





Тот, кто в нашей стране занимается правозащитной и политической деятельностью, всегда ходит по лезвию ножа и постоянно под угрозой. Такие люди не свободны.





Я не скажу, что ничего не боюсь. Конечно, боюсь! Только дураки не имеют чувства страха.





Кстати, перед Днем Воли я говорил жене: наверное, меня завтра задержат. Она посмеялась и ответила: "Ты параноик!" Предложила еще поспорить на 100 долларов, что этого не будет. Но я не азартный человек, спорить не стал.





А утром меня брутально задержали пять человек в штатском... Вот вам и паранойя!.. Когда наступает опасный период для властей, когда ситуация может выйти из-под контроля в любой момент, спецслужбы начинают работать строго по списку так называемых неблагонадежных персон.





– С 1 октября так называемые "дармоеды" за газоснабжение и теплоснабжение стали платить почти в пять раз больше. На ваш взгляд, это может спровоцировать новую волну протестов? (на момент публикации статьи стало известно, что (на момент публикации статьи стало известно, что оплату за тепло "тунеядцам" власти перенесли на май - прим. БП)





– Сегодня ситуация в обществе крайне взрывоопасная. Люди накалены. Поднеси спичку – и все взорвется. Поэтому спецслужбы довольно нервно реагируют на любые слова, предполагающие мирный протест.





В последние годы было довольно много возможностей и оснований для организации протестов. Другой вопрос, что пытаешься все решать конструктивно, потому что отдаешь себе отчет: любой протест – это тюрьма. Сегодня любой несанкционированный протест будут подавлять очень жестко.





И я постоянно получаю предупреждения об этом. Не напрямую, а через знакомых. И хоть в Конституции у нас записано право на протест, у нас любой протест может стоить жизни тому, кто его организовывает.





У каждого белорусского политика и общественного деятеля перед глазами должны стоять люди, которые исчезли 20 лет назад и которых до сих пор не могут найти. Это Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский и Дмитрий Завадский. Они не были параноиками и тоже думали, что с ними ничего не случится...





Так что расслабляться не стоит.