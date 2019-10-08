В понедельник глава Беларуси принял у себя экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили. "Белорусский партизан" обратил внимание на нетипичное поведение Александра Лукашенко для большой политики: он очень любит встречаться не с действующими, а с бывшими президентами.





Зачем он вытаскивает из прошлого почти забытые фигуры?





Встреча с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, фото: president.gov.by





Ровно год назад Лукашенко встретился в Минске с Виктором Ющенко, который в 2010-м оставил пост президента. Глава Беларуси обсудил с ним позицию Украины по возвращению в СНГ, контрабанду оружия через границу, ситуацию внутри Украины.





Поводом для встречи СМИ называли возможное назначение Ющенко главой украинской делегации в минской контактной группе.









Что в этом странного. Лукашенко решил обсудить украинские дела с человеком, который на тот момент уже давно никого не представлял, тем более официальный Киев. Даже с учетом информации, что Ющенко являлся одним из претендентов на роль главы украинской делегации, его встреча с Лукашенко выглядела максимально нелогичной.





Вероятно, их общение вызвало недовольство Петра Порошенко: глава Беларуси действовал так, словно с назначением бывшего президента все уже решено. Как следствие Порошенко выбрал другой вариант, назначив в минскую контактную группу Евгения Марчука.





Ющенко так и остался на периферии украинской политики.





Встреча с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом, скриншот видео president.gov.by





Спустя месяц к главе Беларуси зашел в гости бывший президент Латвии Гунтис Улманис. Судя по его высказываниям, бывший политик сам напросился на встречу и был очень рад общению с действующим главой государства.





Гунтис Улманис напомнил Лукашенко о приглашении латвийских гостей посетить с официальным визитом Ригу, на что услышал от главы Беларуси слово "обязан".









Что в этом странного. Гунтис Улманис работал президентом в далеких 90-х. И хотя он тепло вспоминал предыдущие встречи с Лукашенко, вряд ли чем-то мог быть полезен ему в наши дни с политической точки зрения.





Возможно, когда бывший политик напоминал о приглашении в Ригу, он просто импровизировал, а не выполнял поручение латвийских властей. С той встречи прошел уже почти год, а конкретики о возможном визите Лукашенко в Ригу не прибавилось.





Встреча с экс-президентом Литвы Роландасом Паксасом, скриншот видео president.gov.by





Весной в Минск неожиданно заехал депутат Европарламента Роландас Паксос. При общении политики сошлись во мнении, что белорусско-литовские отношения нужно улучшать, а в строительстве БелАЭС нет ничего страшного.





Что в этом странного. Как только стало известно о встрече Лукашенко с литовским политиком, это сразу же показалось очень плохой идеей. Паксас запомнился тем, что установил "рекорд" на территории бывшего СССР. В 2004 году он продержался на посту президента Литвы всего несколько месяцев, пока ему не был объявлен импичмент по обвинению в коррупции.





С тех пор доверие к Паксасу в Литве не выросло. После визита политика в Минск литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс чуть ли не издевался над белорусскими властями: "Он представляет себя, и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу политику".





Встреча с экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, фото: president.gov.by





Летом Лукашенко счет 70-летний юбилей сбежавшего экс-главы Кыргызстана хорошим поводом для личной встречи. Глава Беларуси не только высказал в адрес Курманбека Бакиева теплые слова, на и сделал ряд подарков: картину, кортик и букет цветов.





Что в этом странного. Встреча с приговоренным на родине к 30 годам Бакиевым не могла не вызвать возмущение в Кыргызстане. Официальный Бишкек заявил протест Минску, подчеркнув:





"Кыргызская сторона считает категорически не допустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами".





Даже если Лукашенко очень хотелось лично поздравить Бакиева с 70-летием, зачем нужно было будоражить союзников па ЕАЭС, делая из встречи официальное мероприятие с присутствием журналистов?





Встреча с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, скриншот видео president.gov.by





В этот понедельник Лукашенко пригласил во Дворец Независимости бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, который приехал для участия в международной конференции "Минский диалог".





Набор тем получился у них разношерстным: отношения двух стран, фестиваль "Тбилисоба", международная ситуация.





Что в этом странного. Маргвелашвили объявил о принципиальном уходе из политики. В конце 2018 года он отказался баллотироваться на второй срок, несмотря на неплохой рейтинг. Следовательно пользы Лукашенко он принести не может.





Бывший президент Грузии занимается туристическим бизнесом, сдавая коттедж гостям и угощая их натуральными продуктами (в том числе картошкой, подаренной Лукашенко). Журналистам Маргвелашвили с удовольствием позиционирует себя в качестве управдома и плотника.









Личные желания дороже отношений страны с соседями?





При встречах Лукашенко с бывшими президентами заметно, что глава Беларуси испытывает удовольствие, о чем говорят его улыбки и отсутствие напряженности. Вероятно, Лукашенко любит не только ностальгировать, но и наблюдать заискивающую реакцию благодарных за прием персон, утративших в отличие от него былое влияние.





Но для страны такие встречи приносят больше вреда, чем пользы. Заметного толка от общения с политическими пенсионерами нет, а вот на их родине эти встречи вызывают в лучшем случае недоумение.





А в худшем – только ухудшают отношения между властями Беларуси и соседних стран.