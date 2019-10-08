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Лукашенко: Не надо лицемерить - на Донбассе конфликт между Россией и Украиной

Глава Беларуси считает, что способность урегулировать конфликт в Украине – важный тест для стран Европы.

Лукашенко: Не надо лицемерить - на Донбассе конфликт между Россией и Украиной
"Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт – это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет – будем собираться, разговаривать, – сказал Лукашенко на форуме "Минский диалог", - С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем.

Я почувствовал, что президент Украины – человек настоящий, крепкий, патриот своей родины. Нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в наследство. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем".


По словам официального лидера, в Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс, в частности, осуществлен обмен задержанными лицами:

"Но если кто-то думает, что лед тронулся, – нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс. Почему? Потому что мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. 

Видите, что происходит в Киеве? Там определенные силы используют этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует (вы знаете, о ком я говорю) – ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах",  - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

А как дополняет в Telegram главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который в первых рядах тоже слушал Лукашенко в Минске, глава Беларуси в также сказал: "Не надо лицемерить - на Донбассе конфликт между Россией и Украиной".
Источник: gazetaby.com
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