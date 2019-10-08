Первая встреча Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским приобрела широкий публичный резонанс. «Белорусский партизан» вместе с доктором политических наук Павлом Усовым попытались трезво посмотреть на белорусско-украинские отношения.





- 4 октября в Житомире состоялась первая встреча Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лукашенко, оценивая итоги переговоров, сказал, что руководителям пришлось «разбирать завалы». Какие завалы существуют в белорусско-украинских отношений и удалось ли их разгрести?





- Это излюбленная фраза Лукашенко в случае, когда он пытается придать значение словам, отношениям, действиям, которые на самом деле не имеют никакого содержания и конкретики.





Стоит вспомнить, какими высокопарными фразами сопровождались встречи и отношения с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко. Вряд ли стоит ожидать того, что белорусско-украинские отношения приобретут иную динамику. В целом, вся внешняя политика белорусского руководства - это политика громких, но пустых деклараций и фраз.





- Лукашенко и Зеленский обсуждали варианты поиска альтернативной нефти, в которой заинтересованы и Беларусь, и Украина. Удалось ли сторонам найти альтернативу российской нефти?





- Нефтяные “переговоры” - это еще один пример того, как формальным переговорам пытаются придать содержание. Минск уже неоднократно пытался “найти” альтернативу российской нефти.





Не так давно Лукашенко заявил о том, что собирается качать нефть из Польши. Были попытки наладить поставки из Венесуэлы и Азербайджана. Но они с треском провалились по причине слишком больших затрат на их реализацию.





Лукашенко традиционно обращается к тематике альтернативных поставок в период сложных отношений с Россией. Но за 10 лет “энергетических конфронтаций” белорусское руководство ничего не предприняло для обеспечения так называемой диверсификации поставок.





Более того, Минск постоянно требует от Москвы (!) увеличения поставок и понижения цен, компенсаций за налоговый маневр. Минску нужна дешевая нефть, и белорусская власть не в состоянии платить высокую цену за альтернативу и за собственную энергетическую безопасность.









- Кажется, страны строят весьма серьезные планы на сотрудничество в военно-технической сфере. Во всяком случае, Минск рассчитывает на помощь Киева в создании ракеты средней дальности. Может ли быть успешным военное сотрудничество стран, если Беларусь – член ОДКБ, а Украина стремится в НАТО?





- Не думаю, что можно хоть как-то серьезно оценивать такие декларации белорусского руководителя, тем более, что, по его словам, Беларусь уже создала "ракету средней дальности". Все это неуклюжие попытки оказать "давление" на Москву и звучит комично на фоне глубокой военно-технической интеграции Беларуси и России, и общей зависимости нашей страны от восточной соседки.





- Вообще, по выражению киевского политолога Евгения Магды, страны движутся в разных направлениях. Как могут измениться отношения Беларуси Лукашенко и Украины Зеленского?





- Беларусь скорее сильно завязла в “интеграционных” процессах и находится на грани потери суверенитета. Украина не может рассчитывать на поддержку Беларуси и на некие гарантии безопасности с белорусской стороны, которая постоянно поддерживает Россию на всех международных площадках.





Для Киева по крайней мере важно, чтобы Беларусь сохраняла определенный “нейтралитет” в российско-украинском конфликте.





- Лукашенко уехал в Житомир, чем сорвал запланированный визит Федерики Могерини. Действительно ли Лукашенко избегает общения с высшими должностными лицами Евросоюза?





- С визитом Могерини - вообще полное недоразумение и несогласованность в действиях сторон. В целом, “визитопад” чиновников разных мастей в Беларусь порождает элементарный дипломатический хаос и теряет всякое политическое и практическое значение.









- Макей, выступая на Минском диалоге, повторил, как мантру: “Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза”. При каких условиях Лукашенко готов выехать в Евросоюз?





- Это лишь попытка сгладить неприятный эффект дипломатического прокола. Сомневаюсь,что Лукашенко намеревается поехать в Брюссель в этом году, учитывая обостренные отношения с Россией. Все его поведение за последние годы (отказы от визитов в европейские страны) свидетельствует о наличии каких-то внешних сдерживающих факторов.