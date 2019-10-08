Лукашенко прокомментировал учения НАТО у белорусской границы

"Сегодня я с удивлением прочитал, что североатлантический блок прямо у границ Беларуси весной будущего года собирается провести широкомасштабные военные учения", - заявил Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.





По его словам, по численности, то, что заявлено, у белорусских границ не проводилось. "Какой в связи с этим можно задать вопрос риторический? Не знаю, кому это надо", - добавил он.





Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Европейское командование США сообщало, что масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.





Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие 18 государств.









Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года.





В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности Альянса и сдерживанию потенциальных врагов".