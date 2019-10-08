Владимир Макей с женой и сыном, архивное фото





Об этом министр иностранных дел заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.





Владимир Макей отметил, что на белорусском языке в Беларуси говорят меньше людей, чем на русском, и поэтому белорусскому нужно уделять больше внимания. "Если мы хотим сохранить нацию, народ, государство, то это само собой разумеющееся", - сказал он.





Министр подчеркнул, что это вовсе не значит, что русский язык будет вытесняться из каких-то сфер и что Беларусь настроена против России, русского народа. "В Беларуси два государственных языка - белорусский и русский, - напомнил он. - И русский вторым государственным, по-моему, нигде в мире больше не является".-0-