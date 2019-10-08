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Организаторы планировали участие 500 человек, но "Минский диалог" зарегистрировалось более 700 человек.





"Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов, но мир не становится лучше", - констатировал, выступая сегодня на Минском диалоге, Александр Лукашенко.





Очередной виток противостояния и новые атаки

По его мнению, мы стали свидетелями нового витка стратегического соперничества великих держав или полюсов силы. Торговые войны и санкции набирают все больший оборот, а с ними и борьба за ресурсы.





Лукашенко обратил внимание на новый вид атаки, имея в виду нападение с помощью дронов в Саудовской Аравии: "Оружие простое, дешевое и доступное террористами, которое способно нанести ущерб".





"Многосторонние площадки, включая ООН и ОБСЕ становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем", - констатировал он.





При этом система сдержек и противовесов в политической и военной сферой разваливаются, международные организации не в силах это остановить.







Вопрос нескольких минут

Лукашенко также выразил волнение в связи с тем, что растет градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом.





"Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - уверен он.





После развала ДРСМД он призвал не допустить разрушения договора по стратегическим наступательным вооружениям.





"Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой пропасть", - подчеркнул президент.





После чего еще раз предложил вернуться к ценностям Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы.





Особая миссия Минска

Лукашенко обратил внимание, что Беларусь оказалась в уникальной ситуации.





"С одной стороны мы - военно-политический союзник России и участник ОДКБ. Ни у одного государства нет нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас", - пояснил он.





В то то же время, он напомнил, что Минск заключил международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами членами НАТО.





По его мнению, Беларусь формирует историю успеха в вопросах региональной безопасности. Более четверти века Беларусь выступает донором стабильности,"чистым поставщиком и европейской, и международной безопасности".





Беларусь продолжит выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД несмотря на то, что он развалился. Лукашенко предложил собраться в Минске и обсудить эту проблему.





Беларусь также выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.





"Готовы взять на себя разработку текста этого документа", - заявил Лукашенко.