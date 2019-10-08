В Беларуси 8 октября начинается регистрация кандидатов в депутаты

После регистрации начнется агитационная кампания, которая продлится до выборов 17 ноября, пишет Белсат.





Выступления кандидатов в депутаты на радио и телевидении пройдут в рабочие дни с 21 октября по 6 ноября. Радиовыступления будут с 7.00 до 8.00, телевизионные — с 19.00 до 20.00.





Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать или в одной из республиканских газет («Звезда», «Республика»), или в областной газете, или в одной из газет в их округе. Текст программы нужно подать в СМИ до 27 октября.







