В последнее время мир столкнулся с новыми угрозами в области информационной безопасности, пишет Завтра твоей страны. Бурное развитие интернета и нетрадиционных медиа привело к тому, что все больше людей сталкиваются с фейковыми новостями.





— Если раньше о том, что происходит, например, в горячих точках можно было узнать только из репортажей журналистов, то сейчас любой человек может выложить видео и фото в соцсетях, написав свою версию событий, зачастую дезинформировав пользователей. И ему поверит огромное количество людей, — заявила во время форума «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» главный редактор европейского Центра Карнеги (Германия) Джуди Демпси.









При этом больше всего лайков и репостов получают посты, в которых преобладают негативные эмоции и агрессия. Аналогичным образом действует пропаганда, сознательно разжигая ненависть и вражду. Однако вопрос, как с этим бороться, остается открытым.

Новая информационная реальность

По мнению Демпси, сегодня нужно продумать, как можно регулировать социальные сети, чтобы разжигающие ненависть и агрессию посты удалялись, а также уделять больше внимания вопросам информационной безопасности.





С ней согласен и глава Центра прикладных политических исследований «Пента» (Украина) Владимир Фесенко.





— В том же Фейсбуке есть определенные правила, за нарушение которых посты удаляются, а нарушители «банятся». Подобным образом необходимо ограничить и пропагандистский контент, — считает он.





В то же время главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов придерживается противоположного мнения.





—Ограничивать соцсети бессмысленно и неэффективно. Ограничите Фейсбук – люди уйдут в Телеграм, ограничите Телеграм – появится какой-нибудь Монограм, — считает эксперт.





По его словам, выработать единые правила, по которым можно определить пропаганда это или нет — практически нереально. Ведь пропаганда может быть построена и исключительно на правдивых фактах. Например, можно говорить о какой-то стране, что там процветает коррупция, наркомания, бедность. С одной стороны, все это будет правдой, но с другой – пропагандой, так как в расчет берутся только негативные факторы, а о позитивных умалчивается. Но если считать это пропагандой, то придется удалять аккаунты всех политиков, чиновников и общественных деятелей, которые освещают свою деятельность только в положительном свете.





— Нужно просто принять, что возникла новая информационная реальность, в которой есть СМИ, а есть блогеры, которые для многих выполняют роль СМИ. Но соцсети – не пресса, и мы не можем предъявлять к ним претензии в несоблюдении наших правил и стандартов, — убежден Алексей Венедиктов.





Такие действия, как разжигание ненависти и призывы к агрессии, уже регулируются действующим в большинстве стран мира законодательством.





— Неважно на площади кто-то призывает к насилию или в соцсетях — закон распространяется на все площадки, вот и используйте этот закон. Попытки что-то регулировать в интернете только откроют дорогу к злоупотреблениям, — убежден главный редактор «Эха Москвы».

Пропаганда vs контрпропаганда

У экспертов нет единого мнения, как бороться с пропагандой.





— С одной стороны, свобода слова – базовый принцип современного демократического общества, но с другой – в условиях войны нужно оборонятся, поэтому необходимо некоторое ограничение свободы слова, — считает Владимир Фесенко.





По его словам, там, где есть пропаганда, неизбежно возникает контрпропаганда, которая создает своего рода щит от информационной войны.





— Если бы Украина не отключила российские телеканалы и не стала вскрывать их фейки, то последствия могли бы быть гораздо печальнее, — говорит Владимир Фесенко.









Алексей Венедиктов считает такие способы борьбы малоэффективными. Ведь сегодня доступ к интернету есть практически у всех, и люди, которые привыкли смотреть российские пропагандистские передачи, найдут их в YouTube, соцсетях и на российских сайтах.





— Единственное действенное оружие против пропаганды – это борьба за репутацию. Нужно рассказывать, что происходит на самом деле для своей пускай небольшой аудитории и со временем она станет все больше и больше, — считает редактор радиостанции «Эхо Москвы».





По его словам, рано или поздно люди поймут, что все, что им говорили с экранов ТВ – ложь.





— Пропаганда сдувается, если талдычит одно и то же, а новых ярких эмоций, таких, как Крым, нет. И люди начинают говорить «хорошо Крым – наш, а что у нас с пенсиями?». Пропаганду нужно все время кормить – нужен второй Крым, третий, пятый, а их нет, — говорит Алексей Венедиктов Венедиктов.





Ровно то же происходит и с контрпропагандой, которая в сущности является такой же самой пропагандой, только с другим знаком, убежден эксперт.



