Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа с Зеленским

Карикатура Джима Керри на Трампа и Зеленского / Twitter, Jim Carrey

Свой новый рисунок Керри опубликовал в Twitter. На нем Трамп цитирует «Крестного отца», говоря Зеленскому, что однажды ему может понадобиться услуга: «Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери». Свой рисунок Керри сопроводил подписью «Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, то которого невозможно отказаться».





Джим Керри является критиком нынешнего президента США Дональда Трампа. Несколько лет назад он увлекся рисованием и создал серию политических карикатур, высмеивающих американского лидера.







