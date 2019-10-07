Путин в день рождения повысил себе зарплату

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов о повышении денежного содержания министров и чиновников высшего уровня.

Как сообщает «РБК» , документы опубликованы на российском портале правовой информации. Так, согласно подписанному 7 октября указу № 481 денежное вознаграждение президента РФ и главы правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» с 1 октября 2019 года увеличивается на 4,3%.









Подобным образом повышены зарплаты министров и вице-премьеров, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совбеза, главы ЦИК и прочих.





На 4,3% повышены также зарплаты лиц, занимающих государственные должности РФ в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.





Напомним, по данным Росстата, почти 15% российских семей денег хватает только на еду, покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.







