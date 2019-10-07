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Премьер Дании рассмешила парламент историей о дружбе слона и верблюда

Глава правительства рассказывала парламентариям о выкупе слонов из частных цирков, но что-то пошло не так.

В сети ширится забавное видео, на котором премьер Дании Метте Фредериксен выступает в парламенте с докладом по новому закону о частных цирках. Глава правительства не смогла сдерживать смех, когда рассказывала историю дружбы слона и верблюда.

Видео инцидента доступно на Youtube. Как сообщает ТСН, Фредериксен рассказывает парламентариям о выкупе слонов из частных цирков, где по новому закону их содержать запрещено. При этом она вспоминает историю верблюда по кличке Али, который сильно сдружился с одним из слонов и не хотел отпускать его. В конце концов, правительству пришлось выкупить и слона, и верблюда. 

Этот эпизод очень смешит премьера, и сначала она пытается не смеяться. Однако потом все же срывается на смех. Вместе с ней смеются и датские парламентарии.
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