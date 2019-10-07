Это произошло на «Минском форуме» 7 октября. Видео беседы опубликовало Еврорадио





В частности, Алексей Венедиктов отметил, что декларации можно подписывать сколь угодно.





— Что-нибудь да подпишут, — отметил Венедиктов, подчеркнув, что дата ничего не значит.









Главное, по мнению Венедиктова, суть и то, как будут решаться имеющиеся вопросы.









На вопрос, не несет ли этот документ угрозу белорусскому суверенитету, редактор «Эха» отметил:





— Угрозу белорусскому суверенитету могут определить только белорусы. Это не несет угрозу российскому суверенитету — скажу я, как человек, имеющий российский паспорт.





Между тем, Венедиктов считает, что «это очень серьезный вопрос»:





— Потому что это называется «поделиться суверенитетом». Как России, так и Беларуси. И мы знаем, что президент Путин не любит делиться суверенитетом. Я думаю, что президент Лукашенко тоже не любит делиться суверенитетом. Проблема… Компромисс. Пусть президенты и решают.





Венедиктов отметил, что по-прежнему считает, что апгрейдом Союзного государства Владимир Путин будет стараться решить для себя проблему 2024 года.





— Как говорят, сегодня «ты — прэзідэнт, я — віцэ-прэзідэнт», а завтра наоборот, — отметил Венедиктов, перейдя на белорусский язык.









В любом случае, по мнению собеседника, это решение должно приниматься именно властями.





— Есть кому думать, пусть думают, — отметил Венедиктов.





На уточняющий вопрос «Еврорадио», зависит ли тут что-то от народа, редактор «Эха» заявил:





— Это зависит от народа, который избирает руководителей, движущихся по тому или иному пути. Когда вы избираете руководителя, вы избираете вместе с ним путь, вы ему даете мандат и доверяете ему делать то, что он делает. Все! Если не нравится путь, изберите другого. Так же, как я могу сказать и своим согражданам.