Лукашенко назначил нового зампреда Госпогранкомитета
Президент Беларуси сегодня подписал указ №371 от 7 октября. Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Государственного пограничного комитета полковника Романа Подлинева, сообщает пресс-служба президента.
Роман Подлинев. Фото: Госпогранкомитет
Ранее Роман Подлинев возглавлял управление международного сотрудничества Госпогранкомитета. Управление находится в непосредственном подчинении у председателя комитета. Оно занимается организацией взаимодействия с органами пограничной охраны иностранных государств и международными организациями по пограничным вопросам. Также в сферу деятельности управления входит реализация программ международной технической помощи.
20:15 07/10/2019