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Лукашенко и Путин по телефону обсудили подготовку документов по интеграции

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что главы государств обсуждали развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства, передает "Белсат".

Александр Лукашенко помимо прочего поздравил Владимира Путина с днем рождения.


Дорожную карту интеграции руководители стран должны подписать 8 декабря. Именно в этот день исполнится 20 лет Договору о союзном государстве.

Документ, предусматривающий интеграцию Беларуси и России, чиновники из двух стран готовят почти год. Содержание документа, а также главные моменты не озвучиваются для широкой публики.

 
Источник: СК/ИР belsat.eu
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