«Неприятным эпизодом» назвал глава МИД России Сергей Лавров отказ Минска размещать российскую военную базу на территории Беларуси, комментируя 25 сентября 2019 года ситуацию в интервью «Коммерсанту».





Данное заявление стало определенной неожиданностью для экспертов, которые помнят, что еще 30 марта 2017 года посол России Александр Суриков на пресс-конференции в Минске заявил следующее: вопрос размещения в Беларуси российской военной базы никогда не стоял. По его словам, для этого нужно межправительственное соглашение, которого нет.





После чего многим показалось, что возврата к этой теме больше не будет. И вот… По мнению ряда комментаторов, учитывая репутацию «Коммерсанта», вопрос задан неспроста и ответ дан не спонтанно.





Судя по заявлению главы белорусского МИД Владимира Макея, похоже, так считают и в руководстве РБ. «Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе».





Владимир Макей также опроверг предположения о том, что такое решение могло быть принято под влиянием европейских соседей. «Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип».





Для того чтобы погасить нежелательный резонанс от высказываний обеих министров иностранных дел, пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова заявил, что Москва не вынашивает планы размещения еще одного своего военного объекта в Беларуси. При этом он добавил, что в Союзном государстве «существует много взаимных обязательств, которые компенсируют» отсутствие авиабазы.





В контексте вышеизложенного интересно будет ознакомиться с оценкой «базовой» темы, данной первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Гутеневым.





Вот что он сказал «Московскому Комсомольцу»: «При трезвом, профессиональном анализе нет никакой необходимости в размещении российской базы, тем более авиационной, с учетом отсутствия у Москвы планов распространения силовой проекции на Западную Европу.





С точки зрения оборонительной стратегии, о которой неоднократно говорил наш президент, размещать современные боевые самолеты на передовой линии было бы крайне неразумно. Мы хорошо помним, что стало с аэродромами передового базирования ВВС Красной армии в июне 1941 года.





Конечно, никто из здравомыслящих стратегов не предположил бы формировать такую привлекательную мишень для возможных оппонентов. Скорее всего, вброшенная в информационное пространство тема, которая не имеет актуальности, инициирована для того, чтобы попытаться у обывателя вызвать рефлексию о якобы не вполне союзнических отношениях России и Беларуси.»





То есть человек, профессионально разбирающийся в оборонных вопросах, практически солидаризировался с позицией главы белорусского внешнеполитического ведомства.





База — это не совсем база

Для тех кто хочет глубже ознакомится с историей вопроса, напомним, что впервые план создания авиационного гарнизона вооруженных сил РФ на территории РБ был озвучен российским министром обороны Сергеем Шойгу в апреле 2013 года в Минске на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. Но тогда внятной реакции последнего на это предложение не последовало.





Не очень прояснили ситуацию и высказывания сделанные главой государства 26 апреля 2013 года, во время пребывания в Хойникском районе. «Что касается авиационной базы, это, может быть, несколько прозвучало как база. Нет, речь идет о поставке в наши вооруженные силы (в какой форме, мы будем договариваться — база это будет или мы в существующие белорусские части поставим российские самолеты-истребители), этот вопрос обсуждается».





Но в Москве четко понимали чего хотят и в Беларусь была направлена группа российских офицеров с целью подбора подходящего аэродрома для будущей авиабазы. И уже вскоре тогдашний главком ВВС России генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что для размещения российского авиаполка выбран аэродром в Лиде (Гродненская область).





И опять позиция высшего руководства Беларуси допускала неоднозначное толкование. С одной стороны 20 августа 2013 года на совещании посвященном направлениям строительства и развития вооруженных сил страны президент Лукашенко поставил перед белорусскими военными задачу приступить к практической реализации достигнутых с РФ договоренностей по авиации и системам ПВО. Но с другой стороны, тон этого указания показывал: «наверху» решили не спешить с созданием российской авиабазы.





Россияне думали иначе. 29 октября 2013 года, подводя в Москве итоги очередного совместного заседания коллегий министерств обороны России и Беларуси, глава российского военного ведомства сообщил журналистам о том, что подготовка межгосударственного соглашения об авиабазе «в данный момент находится в завершающей стадии».





Правда в марте 2014 года генерал Бондарев сообщил, что полк многоцелевых Су-27СМ3 будет развернут не в Лиде (как предполагалось первоначально), а в Барановичах. В декабре 2013 года там уже начало нести на ротационной основе боевое дежурство звено истребителей из состава ВВС РФ. Да и Барановичский авиаремонтный завод (558-й АРЗ) имеет опыт обслуживания и ремонта самолетов данного типа.





Однако, через семь месяцев без объяснения причин, предполагаемое место базирования российского авиагарнизона вновь было изменено. В середине октября 2014 года, тот же Виктор Бондарев проинформировал представителей СМИ, что полк Су-27СМ3 РФ будет размещен не в Барановичах, а в Бобруйске. А все 24 боевых самолета из его состава прибудут в Беларусь не в 2015 году, а в 2016.





О причинах такой перемены комментаторами был высказан целый ряд предположений.





Во-первых, в начале октября 2014 года стало известно о решении правительства США продать Польше 40 высокоточных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM с дальностью действия до 370 км. Что создало потенциальную угрозу поражения ими российского авиаполка на аэродроме в Барановичах (в случае его размещения там) и заставило Минобороны России перенести место его базирования вглубь территории Беларуси.





В качестве второй причины (не противоречащей первой) назывались большие размеры и лучшая оснащенность аэродрома в Бобруйске.









Российских самолетов в нашей стране нет





Но время шло, а ситуация с российской авиабазой в Беларуси не становилась более определенной. 4 августа 2015 года Александр Лукашенко во время интервью независимым белорусским СМИ заявил: «российских самолетов в нашей стране нет» (дежурные истребители улетели, а среди имеющихся у нас российских военных объектов авиационных баз нет). А следовательно и говорить не о чем.





Однако в Москве так не думали и в сентябре 2015 года прошли межведомственные консультации представителей РФ и РБ по вопросу авиабазы, как по линии министерств обороны, так и внешнеполитических ведомств.





И по данным агентства РИА Новости, 3 сентября 2015 года правительство России одобрило предложение президенту страны Владимиру Путину подписать Соглашение между Россией и Беларусью о создании российской авиационной базы на белорусской территории.





В приводимом РИА Новости сообщении пресс-службы Кабинета Министров РФ говорилось: «Подписание Соглашения будет способствовать организации совместной охраны внешней границы союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь». Оно также долгосрочно закрепит российское военное присутствие в регионе и будет содействовать укреплению его безопасности.





Владимир Путин счел доводы правительства обоснованными и 19 сентября отдал распоряжение МИД и Минобороны провести переговоры с белорусской стороной и подписать упомянутое соглашение. Проект соответствующего документа был размещен на сайте Кремля. Его появление накануне президентских выборов в Беларуси многими было расценено как акт информационного давления на Александра Лукашенко.





И похоже не будет





И реакция последнего была быстрой и предсказуемой. 11 октября 2015 года, в ходе импровизированного брифинга для прессы на избирательном участке номер 1 в Минске он заявил: «Нам не надо никаких баз», так как «даже полк самолетов не охладит натовские головы».





А после выигранных Александром Лукашенко выборов, высказываниями на эту тему также отметились главы военного и дипломатического ведомств Беларуси.





Так министр обороны Андрей Равков, выступая 22 октября 2015 года на семинаре-практикуме для руководителей национальных СМИ, отметил, что смысла в размещении российской авиабазы на территории нашей страны пока нет.





Схожее суждение высказал 28 октября в интервью «Коммерсанту» и министр иностранных дел РБ Владимир Макей. «Однозначно размещение этой авиабазы не снизит военно-политическую напряженность в регионе. Наоборот, авиабаза вызовет раздражение в адрес и Минска, и Москвы… Нам кажется, что нет нужды вести разговор о размещении базы в Беларуси».





(Заметим оно по духу практически полностью соответствуют нынешним высказываниям главы МИД РБ)





А 30 октября, выступая на оперативном сборе командного состава вооруженных сил РБ, уже сам глава государства счел нужным расставить все точки над «i»: «Человек, который должен принимать это решение, я об этом ничего не знаю». Более того, в случае размещении российской военной базы Москва и Минск получат больше минусов, чем плюсов.





Однако, в Москве не желали отступать: в преддверие первого (после очередного избрания на должность белорусского президента) официального визита Александра Лукашенко в Россию, эксперты заговорили о неизбежности возвращения в повестку дня вопроса об авиабазе. Это подтвердил и помощник российского президента Юрий Ушаков.





Более того, всего за сутки до намеченной встречи Лукашенко с Путиным, начальник оперативного управления Главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал Александр Ляпкин, выступил с заявлением которое многие аналитики расценили как свидетельство достижения Россией своей цели.





Как следовало из его слов, состав размещаемого в Беларуси полка и его организационно-штатная структура уже утверждены. На аэродроме в Бобруйске будет дислоцироваться одна эскадрилью ударных истребителей (12 единиц) и вертолетное звено (4 транспортно-боевых вертолета «Ми-8»).





Но, намеченный на 26 ноября 2015 года визит белорусского президента в Россию был перенесен по версии обеих сторон «в связи с загруженностью рабочих графиков президентов». После чего тема российской авиабазы в Беларуси стала подниматься все реже и реже.





Пока, по каким-то политическим резонам, она не была реанимирована на днях.