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Из первых уст: Штайнмайер объяснил свою формулу

Президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он предложил ее еще в должности министра иностранных дел Германии, сообщает агентство dpa.

"Формула не содержит ничего другого, кроме попытки превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не готовы делать, на серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

По его словам, действия и их последовательность необходимо обсуждать. Штайнмайер отметил, что 3 года назад переговоры в "нормандском формате" в Париже не продвигались. Несмотря на понимание реализации соглашений в рамках Минских договоренностей. Для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также опроверг заявления о том, что содержание его "формулы" сильно подкорректировала Россия. Он удивился полемике вокруг его предложения в Украине. Отметил, что ранее в переговорах по формуле участвовал пятый президент страны Петр Порошенко.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".


Согласование текста "формулы Штайнмайера" возмутило украинцев - в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента. 

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Его Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена "красная линия".

Президент пояснил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов в Донбассе "под дулами пулеметов". По его словам, местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся российские военные.

А вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".
Источник: gazeta.ua
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