Члены движения "За свабоду" зарегистрировали более 20 инициативных групп по сбору подписей избирателей.





- Однако часть наших членов выдвигалась при поддержке партнерских партий. Но главный ориентир – 55 кандидатов, именно столько выдвигал съезд организации, руководствуясь статьей 69 Конституции, - это и есть основной список кандидатов, - отметил в комментарии "Белорусскому партизану" Юрий Губаревич. – А потом уже будем подсчитывать, сколько кандидатов пойдет на агитационную кампанию в официальном статусе.





Юрий Губаревич отмечает, что все зарегистрированные кандидаты от движения "За свабоду" намерены пройти избирательный марафон до конца:





- Мы не видим смысла в частичном участии, если есть возможность использовать все возможности избирательной кампании: на первом этапе - пикеты, сборы подписей, встречи с людьми. А регистрация – один из основных инструментов доступа к государственным масс-медиа, которого у оппозиции нет вообще между выборами.





Поэтому будем участвовать в дебатах, выступать по телевидению, будем давать программы в СМИ – все законные инструменты агитации мы планируем задействовать на всю силу, - добавил Губаревич.









К слову, 6 октября члены инициативной группы Юрия Губаревич пытались собрать подписи жителей Восточного избирательного округа No107.





"На одном из КПП, по ул. Челюскинцев - В.Станюты, охранник в милицейской форме сообщил, что граждан Беларуси мы здесь не найдем. Мол, в коттеджном поселке живут одни только сербы. (Интересно, что они такое натворили, за что их коттеджи обнесли забором и охраняет милиция?), - отмечает Юрий Губаревич. - На другом КПП, по ул. Челюскинцев - Кольцова, нас вообще отказались пустить на территорию общего пользования, на которой точно уже проживают граждане Беларуси. Таким образом лишив потенциальных избирателей права поставить подпись в поддержку кандидата".





- С вопросом, что за зоны особого режима созданы на территории столицы, будем разбираться отдельно. А создание препятствий в сборе подписей тянет на ответственность по ст. 191 Уголовного кодекса "Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным, - подчеркнул Юрий Губаревич.