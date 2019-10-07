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"Болт здоровенный!"

Исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов удивлен размером болта, который обнаружил в колесе своей "Volvo V70".

"Болт здоровенный!"
Николай Козлов
Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько в социальных сетях заметил, что подхватить такую штуку во время движения удается не каждому и аккуратно намекнул, что инородное тело могло появиться в колесе и неслучайно...

"Белорусский партизан" поинтересовался у Николая Козлова, доехал ли он дошиномонтажа.

- Болт здоровенный! – говорит Николай Козлов. – Хочу на шиномонтаже уточнить, возможно ли такое, что я мог его случайно на дороге где-то подцепить. 

- В соцсетях не особенно верят в другие версии и в комментариях пишут: мол, с каждым на дороге может случиться подобное. 

- Это не шуруп, не гвоздь, а болт! Я хочу, чтобы специалисты вынесли свое суждение: случайность это или его специально ввинтили. У меня пока нет ответа на этот вопрос. Наверное, если пофантазировать, то все вполне возможно...

Я совершенно случайно обнаружил болт в колесе. Подошли к машине с Анатолием Лебедько – он блестит. Колесо, кстати, с ним не особенно спускает. Но подкачивать нужно.

Но опять же – я не утверждаю, что это провокация. Меня просто удивляет величина этого болта. Я и раньше пробивал колеса, но это были какие-то стандартные истории.

Всякое, конечно, бывает. Но эта история меня, честно говоря, удивила. Размер болта выпадает из общего стандартного ряда. И у меня пока не хватает фантазии представить, как и где я мог на него наехать. Хотя в жизни бывает абсолютно все – это я знаю совершенно точно!


- С другой стороны, выборы. И могут быть любые провокации...

- Я знаю людей, которые, скажем так, по ту сторону баррикад. Они ничем не гнушаются...Но пока я не доехал до шиномонтажа и не поговорил со специалистами – выводы делать рано.
"Белорусский партизан"
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